Küba'da Zika Virüsüyle Mücadele İçin 9 Bin Asker Ve 200 Güvenlik Çalışanı Görevlendirildi

Küba'da Zika virüsü ile mücadele için asker ve güvenlik görevlileri görevlendirildi.

Küba'nın resmi gazetesi Granma Monday'in haberine göre, Devlet Başkanı Raul Castro sivrisinekler yoluyla bulaşan Zika virüsüyle başa çıkmak için 9 bin askerin ve 200 güvenlik çalışanının görevlendirildiğini açıkladı.

Küba'da henüz Zika virüsü vakasına rastlanmadığı belirtilen haberde, Castro'nun, hastalığın Küba'ya ulaşmasını engellemek için kullanılan yöntemin teknik açıdan yetersiz olduğu, bu nedenle Halk Sağlığı Bakanlığının Zika virüsüyle mücadele çalışmalarına 9 bin askeri personel ve 200 güvenlik görevlisinin destek verdiği ifadesine yer verildi.

Sivrisinek ısırması dışında, kanla ve cinsel yolla da bulaştığı ortaya çıkarılan Zika virüsü ilk kez 1947 yılında Uganda’nın Zika ormanlarındaki maymunlarda görülmüştü. Uzun yıllar görülmeyen Zika virüsü 2015'in mayıs ayında Brezilya'da tekrar ortaya çıkmıştı.

Ateş, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, baş, kas ve eklem ağrısı gibi belirtileri bulunan hastalığın özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı bulunmuyor.

Dünya Sağlık Örgütünün son verilerine göre, Zika virüsü 2007-2016 yılları arasında toplam 44 ülkede görülürken 33 ülkede salgın şeklinde belirdi.