Küba'da yolcu uçağı düştü

Havana'dan Holguin kentine gitmek üzere havalanan 113 kişinin bulunduğu uçak, Jose Marti Uluslararası Havalimanı'ndan kalktıktan kısa süre sonra düştü Küba'nın resmi gazetesi Granma, düşen uçaktan sadece 3 kişinin kurtulduğunu belirtti.

Küba'nın başkenti Havana'da, Boeing 737 tipi yolcu uçağının kalkıştan hemen sonra düştüğü bildirildi.



Yetkililer, Havana'dan Holguin kentine gitmek üzere havalanan ve 104 yolcu ile 9 mürettebat taşıyan uçağın, Jose Marti UluslararasıHavalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düştüğünü belirtti.



Küba'nın resmi gazetesi Granma, 113 kişinin bulunduğu düşen uçaktan sadece 3 kişinin kurtulduğunu, hastanede tedavi altına alınan bu kişilerin durumunun ağır olduğunu bildirdi.





Devlet BaşkanıMario Diaz-Canel Bermudez'in de olay yerine gittiği kaydedildi.Uçağın, Cubana Havayolları tarafından Meksikalı bir şirketten kiralandığı ifade edildi.Küba'nın Artemisa kentinde geçen yıl birdüşmüş, kazada 8 kişi hayatını kaybetmişti. 2010'da da Santiago-Havana seferini yapan bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 68 kişi hayatını kaybetmişti.