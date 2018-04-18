Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
112099
ALTIN
174.366
DOLAR
4.0130
STERLİN
5.7050
EURO
4.9722
Sapık tutuklu yargılanacak
SAPIK TUTUKLU YARGILANACAK
Kadın Cinayetine Müebbet Hapis Cezası
KADIN CİNAYETİNE MÜEBBET HAPİS CEZASI
Cinayete müebbet hapis
CİNAYETE MÜEBBET HAPİS
İki kişiyi darp ettiler
İKİ KİŞİYİ DARP ETTİLER
banner256

Küba'da yarım asra yakın bir sürenin ardından ilk kez devlet başkanlığında Castro adı olmayacak.

Küba Devrimi'nin lideri Fidel Castro'dan devlet başkanlığını devralan Raul Castro görevini Devlet Başkanı Yardımcısı Miguel Diaz-Canel'e devredecek.

Küba'da yarım asra yakın bir sürenin ardından ilk kez devlet başkanlığında Castro adı olmayacak.

Küba Devrimi'nin lideri Fidel Castro'dan devlet başkanlığını devralan Raul Castro görevini Devlet Başkanı Yardımcısı Miguel Diaz-Canel'e devredecek.

18 Nisan 2018 Çarşamba 13:04
Küba'da yarım asra yakın bir sürenin ardından ilk kez devlet başkanlığında Castro adı olmayacak.
banner238

Küba'da yarım asra yakın bir sürenin ardından ilk kez devlet başkanlığında Castro adı olmayacak.

Küba Devrimi'nin lideri Fidel Castro'dan devlet başkanlığını devralan Raul Castro görevini Devlet Başkanı Yardımcısı Miguel Diaz-Canel'e devredecek.

Yarın toplanacak ulusal meclisin, ikinci 5 yıllık başkanlık döneminin sonunda görevini bırakacağını açıklayan Raul Castro'nun yerine Diaz-Canel'i başkanlığa seçmesi bekleniyor.

Görev değişimiyle birlikte, Küba Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1959 yılından bu yana ilk kez devlet başkanlığı makamında Castro soyadını taşımayan biri oturmuş olacak.

57 yaşındaki Diaz-Canel'in devlet başkanı olması ayrıca ülkenin kurucu kadroları içinde yer almayan, devrim döneminde yetişmiş kuşaktan bir ismin ilk kez başa geçmesi anlamına geliyor.

Öte yandan 86 yaşındaki Castro, devlet başkanlığı görevini bıraksa da ülkeyi yöneten Komünist Partinin başında kalacak. Dolayısıyla görev değişimi Castro'nun tamamen iktidardan çekilmesi anlamına gelmiyor.

Fidel Castro da 2008 yılında sağlık nedenleriyle devlet başkanlığı görevini kardeşine devretmiş, ancak Komünist Parti liderliğini sürdürmüştü. Castro, 2016 yılında 90 yaşında vefat etmişti.

Devlet başkanlığını devralması beklenen Diaz-Canel, 25 yıldır Komünist Parti içinde görev yapan bir isim. Santa Clara'daki Merkez Las Villas Üniversitesinde elektronik mühendisliği eğitimi alan Diaz-Canel, bir süre silahlı kuvvetlerde görev yaptıktan sonra kendi üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Komünist Parti gençlik misyonlarında da görev yapan Diaz-Canel, 2013 yılında Raul Castro tarafından devlet başkan yardımcılığına getirilmişti.

 

Son Güncelleme: 18.04.2018 21:20
Anahtar Kelimeler:
KübaCastroAdıOlmayacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Panos Kammenos, Ege Denizi'nde bir kayalığa Yunan bayrağı diken kişileri eleştirdi!
Panos Kammenos, Ege Denizi'nde bir kayalığa Yunan bayrağı diken kişileri eleştirdi!
Trump kuzey kore Kim Jong ile görüştüklerini doğruladı
Trump kuzey kore Kim Jong ile görüştüklerini doğruladı
BM'den İsrail'e çağrı!
BM'den İsrail'e çağrı!
Güney Kore'de Eski Devlet Başkanı Lee'nin Mal Varlığı Donduruldu
Güney Kore'de Eski Devlet Başkanı Lee'nin Mal Varlığı Donduruldu
Euro Bölgesi'nde Yıllık Enflasyon Yükseldi
Euro Bölgesi'nde Yıllık Enflasyon Yükseldi
Süpermarketten aldığı muzun içinden zehirli akrep çıktı
Süpermarketten aldığı muzun içinden zehirli akrep çıktı
Hindistan'da Fırtına: 10 Ölü
Hindistan'da Fırtına: 10 Ölü
Starbucks 8 bin mağazasına kilit vurdu!
Starbucks 8 bin mağazasına kilit vurdu!
Tıp literatüründe bir ilk… Üç suratlı adam!
Tıp literatüründe bir ilk… Üç suratlı adam!
Almanya'da başsız ceset
Almanya'da başsız ceset

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim