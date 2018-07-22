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Küba'da Meclis Yeni Kabineyi onayladı

Küba'da ulusal meclis yeni seçilen Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in oluşturduğu bakanlar kurulu listesine onay verdi.

Küba'da Meclis Yeni Kabineyi onayladı

Küba'da ulusal meclis yeni seçilen Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in oluşturduğu bakanlar kurulu listesine onay verdi.

22 Temmuz 2018 Pazar 07:03
Küba'da Meclis Yeni Kabineyi onayladı

Küba'da ulusal meclis yeni seçilen Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in oluşturduğu bakanlar kurulu listesine onay verdi.

Yeni kabinede ekonomik reformdan sorumlu kritik başkan yardımcılığı koltuğu dışında eski Devlet Başkanı Raul Castro kabinesinde görev yapan isimler yerlerini korudu.
Eski kabinedeki içişleri, dışişleri ve savunma bakanlarının yanı sıra eski devrimci komutan 86 yaşındaki RamiroValdes ile eski Ekonomi ve Planlama Bakanı RicardoCabrisas, bakanlar kurulu idari komitesindeki yerlerini korudu. Daha önce kabineye seçilen iki genç bakan RobertoMorales ve Ines Maria Chapman, bakanlar kurulu başkan yardımcıları olarak idari komite üyeliğine getirildi.
Raul Castro döneminde Komünist Parti Reform Komisyonu Başkanlığı yapan Marino Murillo ise yeni kabinede kendine yer bulamayan tek isim oldu.
26 ÜYELİ KABİNEYE 9 YENİ BAKAN ATANDI.
Küba'da meclis, yıl içinde anayasa reformunu gündemine alacak. 1976 tarihli anayasada köklü değişiklikler yapmayı amaçlayan reform adımları arasında ekonomi alanında özel mülkiyetin tanınması, yönetimde cumhurbaşkanlığı yanında başbakanlık görevinin yaratılması gibi değişikliklerin olması bekleniyor.
Diaz-Canel, Raul Castro'nun görev süresinin dolmasının ardından ulusal meclis tarafından 18 Nisan'da devlet başkanlığı görevine seçilmişti.
 

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Son Güncelleme: 22.07.2018 10:26
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