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Küba'da düşen yolcu uçağının kara kutularından birine ulaşıldı

Küba'nın başkenti Havana'da, dün kalkışından kısa süre sonra düşen Boeing 737 tipi yolcu uçağının kara kutularından birisine ulaşıldı.

Küba'da düşen yolcu uçağının kara kutularından birine ulaşıldı

Küba'nın başkenti Havana'da, dün kalkışından kısa süre sonra düşen Boeing 737 tipi yolcu uçağının kara kutularından birisine ulaşıldı.

20 Mayıs 2018 Pazar 06:33
Küba'da düşen yolcu uçağının kara kutularından birine ulaşıldı

Küba'nın başkenti Havana'da, dün kalkışından kısa süre sonra düşen Boeing 737 tipi yolcu uçağının kara kutularından birisine ulaşıldı.
Küba'da yayın yapan online haber sitesi Cubadebate'nin haberine göre, dün 104 yolcu ve 9 mürettebatıyla Havana'dan Holguin kentine gitmek üzere Jose Marti Uluslararası Havalimanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra düşen yolcu uçağının kara kutularından birinin bulunduğu belirtildi.
Habere göre, Ulaştırma Bakanı Adel Yzquierd, kara kutunun hasar görmemiş olduğunu belirterek, ikinci kara kutuyu da bulmayı ümit ettiklerini kaydetti.
Küba'nın resmi gazetesi Granma, 113 kişinin bulunduğu düşen uçaktan sadece 3 kişinin kurtulduğunu duyurmuştu.

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Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan 3 kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ve tedavilerine devam edildiği bildirildi.
Uçağın, Cubana Havayolları tarafından Meksikalı bir şirketten kiralandığı ifade edildi.
Küba'nın Artemisa kentinde geçen yıl bir askeri uçak düşmüş, kazada 8 kişi hayatını kaybetmişti. 2010'da da Santiago-Havana seferini yapan bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 68 kişi yaşamını yitirmişti.
 

Son Güncelleme: 20.05.2018 09:45
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