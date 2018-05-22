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Küba'da düşen yolcu uçağından kurtulan 3 kişiden 1’i olan Font hayatını kaybetti

Küba'nın başkenti Havana'da cuma günü kalkıştan kısa süre sonra düşen Boeing 737 tipi yolcu uçağından kurtulan 3 kişiden Gretell Landrove Font'un hayatını kaybettiği bildirildi.

Küba'da düşen yolcu uçağından kurtulan 3 kişiden 1’i olan Font hayatını kaybetti

Küba'nın başkenti Havana'da cuma günü kalkıştan kısa süre sonra düşen Boeing 737 tipi yolcu uçağından kurtulan 3 kişiden Gretell Landrove Font'un hayatını kaybettiği bildirildi.

22 Mayıs 2018 Salı 12:24
Küba'da düşen yolcu uçağından kurtulan 3 kişiden 1’i olan Font hayatını kaybetti

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Küba'nın başkenti Havana'da cuma günü kalkıştan kısa süre sonra düşen Boeing 737 tipi yolcu uçağından kurtulan 3 kişiden Gretell Landrove Font'un hayatını kaybettiği bildirildi.

Küba devlet medyası,  23 yaşındaki Font'un yaşamını yitirmesiyle cuma günü 113 kişiyle Havana'dan Holguin kentine gitmek üzere Jose Marti Uluslararası Havalimanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra düşen yolcu uçağında ölenlerin sayısının 111'e yükseldiğini açıkladı.

Kazada aldığı ağır yaralara yenik düşerek yaşamını yitiren Gretell Landrove Font'un annesi, kızının flamenko dansçısı olduğunu ve mühendislik bölümünde okuduğunu söyledi.

Kazadan kurtulan 19 yaşındaki Mailen Diaz ve 39 yaşındaki Emiley Sanchez'in tedavilerinin Havana'da sürdüğü ve durumlarının ağır olduğu kaydedildi.

Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, uçağın düşme nedeninin araştırılması için özel komisyon oluşturulduğunu belirtmişti. Uçağın, Cubana Havayolları tarafından Meksikalı bir şirketten kiralandığı açıklanmıştı.

Son Güncelleme: 22.05.2018 16:29
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