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Kuantum Kapısı "ışınlandı"

Ankara, 6 Eylül 18 : Amerikalı bilim adamları, modüler kuantum bilgisayarlarının geliştirilmesinde kilit öneme sahip bir adımı hayata geçirdi. 

Kuantum Kapısı "ışınlandı"

Ankara, 6 Eylül 18 : Amerikalı bilim adamları, modüler kuantum bilgisayarlarının geliştirilmesinde kilit öneme sahip bir adımı hayata geçirdi. 

06 Eylül 2018 Perşembe 13:55
Kuantum Kapısı
Ankara, 6 Eylül 18 : Amerikalı bilim adamları, modüler kuantum bilgisayarlarının geliştirilmesinde kilit öneme sahip bir adımı hayata geçirdi. 
Yale Üniversitesine bağlı Yale Kuantum Enstitüsünde görevli araştırmacılar, istendiği anda iki kubit (kuantum bit) arasında doğrudan etkileşime dayanılmaksızın kuantum kapısının "ışınlanabildiğini" deneysel olarak ortaya koydu. 
Üniversitenin modüler kuantum bilgisayarı çalışmasındaki modüllerin, daha büyük bir sistemde istenmeyen etkileşimleri azaltacak şekilde tabii biçimde izole edildiği, bunun bağımsız modüller arasında işleyişi sağladığı belirtildi.
Işınlanan kapıların, modüller arasındaki işleyişi sağlamanın bir yolu ve ayrı kuantum sistemlerinden oluşan ağlara dayalı kuantum bilgi sayımında zaruri olduğu ifade ediliyor. 
Çalışmayla ilgili ayrıntılar Nature dergisinde yayımlandı. 
Kuantum mekaniğinin eşsiz özelliklerinden biri olan kuantum ışınlama, fiziksel açıdan birini diğerine göndermeden iki taraf arasındaki kuantum durumlarını ya da izole edilmiş kuantum sistemlerini iletmek için kullanılmıştı. 
(AA/AK/GÜL) 

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