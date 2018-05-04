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Kuala Lumpur-Singapur dünyanın en işlek uçuş hattı

Singapur ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur arasındaki uçuş güzergahının, dünyadaki en işlek uluslararası uçuş rotası olduğu bildirildi.

Kuala Lumpur-Singapur dünyanın en işlek uçuş hattı

Singapur ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur arasındaki uçuş güzergahının, dünyadaki en işlek uluslararası uçuş rotası olduğu bildirildi.

04 Mayıs 2018 Cuma 09:38
Kuala Lumpur-Singapur dünyanın en işlek uçuş hattı

Singapur ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur arasındaki uçuş güzergahının, dünyadaki en işlek uluslararası uçuş rotası olduğu bildirildi.

Havacılık araştırmaları şirketi OAG, geçen yılın mart ayından bu yılın şubat ayına kadarki dönemde kaydedilen verilere dayanarak dünyanın en işlek uçuş hatlarını açıkladı.

Bu zaman aralığında, dünyanın en işlek uçuş hattı olarak belirtilen Singapur ile Kuala Lumpur havalimanları arasında 30 bin 537 uçuş yapıldığı kaydedildi.

Veriler, söz konusu süreçte, Kuala Lumpur-Singapur uçuş güzergahında 4 milyondan fazla yolcu taşındığını ve günde ortalama 84 uçuş yapıldığını gösterdi.

Listenin ikinci sırasında, 28 bin 887 uçuşla Hong Kong - Taipei, Tayvan hattı, üçüncü sırada da 27 bin 304 uçuşla Cakarta, Endonezya - Singapur rotası yer aldı.

Aynı süreçte, Hong Kong -Taipei hattında 6,5 milyon, Singapur - Cakarta hattında da yaklaşık 4,7 milyon yolcunun uçakla seyahat ettiği ortaya konuldu.

Listedeki 20 uçuş güzergâhının 14'ünün Asya'da olduğu kaydedildi.

Son Güncelleme: 04.05.2018 12:50
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