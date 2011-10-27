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KTÖS''Görüşme Masasında Neler Döndüğünden Kimse Haberdar Değil

Türkiye hükümetlerinin çözümü değil çözümsüzlüğü desteklediğinin açık bir göstergesi olduğunu” iddia etti

KTÖS''Görüşme Masasında Neler Döndüğünden Kimse Haberdar Değil

Türkiye hükümetlerinin çözümü değil çözümsüzlüğü desteklediğinin açık bir göstergesi olduğunu” iddia etti

27 Ekim 2011 Perşembe 11:38
KTÖS''Görüşme Masasında Neler Döndüğünden Kimse Haberdar Değil
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KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, “Görüşme masasında neler döndüğünden hiç kimsenin haberdar olmadığını, süreçten hiç bir sonuç çıkmayacağına dönük adanın kuzeyinden verilen mesajların niyetleri

ortaya koyduğunu” iddia etti.

Elcil, yazılı açıklamasında, Kıbrıs sorununun varlığının, yıllardan beri adadaki sorunların temelini oluşturduğunu savunarak,  sorunu çözmeye yönelik 1968 yılından beri devam eden görüşme sürecinin,

tarafların siyasi çıkarları gereği, günümüze gelinceye kadar, sürekli politik malzeme yapıldığını öne sürdü.

Türkiye hükümetleri ve Rum tarafının tavırlarını eleştiren Elcil, “kuzeyde yapılanların, Türkiye hükümetlerinin çözümü değil çözümsüzlüğü desteklediğinin açık bir göstergesi olduğunu” iddia etti. 

Elcil şöyle dedi:

“Öte yandan Kıbrıslı Rumlar’ın Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki haklarımızı kullanmamıza engel olan siyasetleri çözüm konusunda Kıbrıslı Türkler’in iradelerini devre dışı bırakmaktadır. Görüşme masasında neler döndüğünden de hiç kimse haberdar değildir. Tüm bu gelişmeler yaşanırken ‘bir suçlama oyununa’ döndürülen görüşme sürecinden hiçbir sonuç çıkmayacağına dönük adanın kuzeyinde verilen mesajlar niyetleri ortaya koymaktadır...

New York’ta yapılacak olan görüşme öncesi Rumların çözüm istemediği ile ilgili başlatılan kampanya aslında Türkiye’nin ‘çözüm ister görünüp, çözümsüzlüğe’ oynayan İngiliz, Amerikan patentli oyununun bir parçasıdır... Kıbrıslı Türkler bu oyun karşısında gasp edilen siyasi iradesini geriye alma ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki haklarına daha çok sarılmak zorundadırlar.”

Son Güncelleme: 27.10.2011 11:38
Anahtar Kelimeler:
KTÖSGörüşmeGenel Sekreteri
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