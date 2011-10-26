KTÖS'den Depremzedelere Yardım Kampanyası

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası KTÖS, deprem nedeniyle acıya ve yıkıma uğrayan Van’ın Erciş ilçesi halkıyla dayanışma belirterek, yardım kampanyası başlattı.

KTÖS, yardım kampanyasına katkı koymak isteyenlerin Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Limited’deki I 2238 numaralı hesaba katkı yapabileceklerini açıkladı.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yaptığı açıklamada, Van ilinin Erciş ilçesindeki deprem sonucu yaşanan ölümler, yaralanmalar ve yıkımın insan onuru taşıyan herkesi derinden üzdüğünü belirterek, bu doğal felaket öncesinde yaşanan çatışmalardaki acılar dinmeden böyle üzücü bir gelişmenin yaşanmasının acıları daha da artırdığını vurguladı.

“Bu acı olayları fırsat bilerek Türkiye halkları arasında çatışma yaratmak isteyen ve halkın kanı ve gözyaşı üzerinden geçinen çevrelerin olayı kışkırtmaya yönelik siyasi çıkışlarını esefle izlediklerini” de kaydeden Elcil, “Bütün halkların kardeş olduğuna olan inancımızla Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası olarak bu acıları paylaşırız” dedi.