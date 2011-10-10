KTÖS ve KTOEÖS:

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ortak bir açıklam yayınlayarak, 13 Ekim Perşembe günü 14:30'da Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapacağını duyurdu.

Basın Açıklaması'nın tam metni: "Ülkeyi yönettiğini iddia eden işbirlikçi UBP hükümeti, eğitim, sağlık ve sosyal yaşamı felç etmiştir. Öğrencilerimizin eğitimi üzerinden politika yapan bir anlayışla, sorunlara kulak tıkayan UBP zihniyeti, işbilmez, yasa tanımaz icraatlarıyla kaos üzerine kaos yaratmaktadır. Gündem değiştirmek için de yeni gündemler ortaya atmaktadır.

Ankara hükümetleri ile yapılan işbirliği sayesinde ülkeye aktarılan nüfusun doğurduğu sorunlar, öğretmen eksikliği, başta olmak üzere birçok sıkıntıyı da beraberinde getirmektedir. Sınıflarımızda ve doğal olarak da okullarımızda artan öğrenci sayısı, UBP hükümetinin ve Eğitim Bakanlığı’nın plansızlığıyla bütünleşerek hala daha öğrencilerimizin öğretmensiz eğitim-öğretim süreci yaşamasına neden olmaktadır. İşbirlikçi UBP hükümeti, öğretmen eksikliğinin yanında, öğrencilerimizin, velilerimizin cebine ellerini uzatıp taşımacılığı bile paralı hale getirmiştir.

İthal müfredatlarla yaşanan sorunlar ve izlenen politikalar sürekli sıkıntılar artırmaktadır. Anayasa’nın “parasız eğitim” ilkesine ve Öğretmenler Yasası’na aykırı hareket eden, UBP hükümeti, İngilizce kitaplarını çocuklarımıza para karşılığı satarken, öğretmenlerimizin hazırlık ve ek ders ödeneklerini, tahsisatlarını, ek mesailerini ödememektedir. Sayın Kemal Dürüst bu gerçekleri bilmesine rağmen, pembe tablolar çizmeye devam etmektedir. “eğitimde yaşanan sıkıntılar, çağdaş gelişmelerin sonucudur” diyebilmektedir.

Öğretmenlerimizin Öğretmenler Yasası’nın 56. ve 100. maddeleri uyarınca alması gereken kira, ek çalışma ve hazırlık ödeneklerini de henüz vermemiştir. Bu anlayışı kabul edemeyiz.

- Müdür, Müdür Muavini, öğretmen, hademe, sekreter eksikliklerini tamamlamalıdır. Münhal kadrolar derhal doldurulmalıdır.

- Kalabalık ve birleştirilmiş sınıflar ortadan kaldırılmalıdır.

- Öğretmenlerin yasal ödenekleri ödenmelidir.

- Öğrencilerin eksik ders kitapları parasız tamamlanmalıdır.

- Adaletsiz geçici alımları ve görevlendirmelere son verilmelidir.

- Her okulun kendi reel bütçesi oluşturulmalıdır. Okulların temel altyapı ihtiyaçları derhal giderilmelidir.

- Taşımacılık tüzüğü değişikliği yeniden değerlendirilmelidir.

- Keyfi olarak Yasalar, Tüzükler, Genelgelerin değiştirilmesinden vazgeçilmelidir.

- Devlet okullarına keyfi stajer öğretmen yollamaktan vazgeçmelidir.

Öğretmenlerimizin hakkını gasbeden bu anlayışa karşı mücadelemizi yükseltme kararlılığımızı vurgulamak isteriz. Gelinen noktada, yasa tanımayan, parti rozetine göre adam kayırmacılıkla ülkeyi yönettiğini zanneden işbirlikçi UBP hükümetine en güzel cevabı yine öğretmen verecektir.

İki sendika olarak yukarıda sıraladığımız konularda UBP hükümetinin herhangi bir adım atmaması sonrası, 13 Ekim Perşembe günü saat 14.30’da Eğitim Bakanlığı önünde yapacağımız eylemle mücadelemizi artırarak devam ettireceğimizi kamuoyunun bilgisine getirir saygılar sunarız."

KTÖS Eğitim Sekreteri : Mustafa ÖZHÜR

KTOEÖS Başkanı : Tahir GÖKÇEBEL