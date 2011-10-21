KTÖS TDP'yi Ziyaret Etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, "Kıbrıs Türkü'nü yok etmek amacıyla Vatandaşlık yasa tasarısı geçirilerek 100 bin kişinin vatandaş yapılacağını" iddia etti ve "Bu siyaset durmazsa adada Kıbrıs Türkü mumla aranacak" dedi.



KTÖS Yönetim Kurulu bugün TDP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Mehmet Çakıcı ve diğer parti yöneticileriyle görüştü.



Ziyarette konuşan KTÖS Başkanı Güven Varoğlu, "ülkenin yeniden birleştirilmesi ve Kıbrıs Türkü'nün kendi ayakları üzerinde durması" için TDP ile ortak mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.



Sendikal Platform ve diğer platformlarda bu mücadelenin hep birlikte sürdürüleceğini belirten Varoğlu, "TDP'de kendilerini misafir olarak görmediklerini" söyledi.



Türkiye ile KKTC arasında imzalanan Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması'nı ise, "teamülleri yıkan bir gelişme" olarak niteleyen Varoğlu, Rumların petrol arama sürecinin de doğru olmadığını kaydetti. Varoğlu, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların adanın doğal zenginliklerini paylaşması gerektiğini, Kıbrıs Türklerinin adanın ortağı olduğunu söyledi.



Varoğlu, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun, TC Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması'nın "denizleri de bölme" sonucuna yol açacağını savunarak, bunu yapmak yerine bölünen adanın yeniden birleştirilmesi için çalışmak gerektiğini söyledi.



Varoğlu, Kıta Sahanlığını Sınırlandırma Anlaşması ile ilgili tutumu nedeniyle TDP'yi tebrik etmek istediklerini de ekledi.



ÇAKICI



TDP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı da, TDP'nin köklerinin öğretmenlerin kurduğu bir partiye dayandığını, KTÖS'ün de "misafir" değil "ev sahibi" olduğunu söyledi.



Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması'na ilişkin itirazlarının şekilsel değil, içeriksel olduğunu söyleyen Çakıcı, anlaşmanın uluslararası hukuka uygun olmadığını, Kıbrıs Türkü'nün Kıbrıs Cumhuriyeti üzerinde hakları bulunduğunu ve Kıbrıs Türklerinin ada çevresindeki tüm denizlerde hakları bulunduğunu ifade etti.



Söz konusu anlaşmanın "çözümsüzlük yanlısı" olduğunu ve "taksime hizmet ettiğini" de savunan Çakıcı, "Yanlışa yanlışla yanıt vermek, doğruya gidilmesine yol açmaz" dedi.



Çakıcı, şekilsel olarak da KKTC Meclisi'nin atlanarak bu anlaşmanın imzalanmasının yanlış olduğunu söyledi.



SOSYAL SİGORTALAR YASASI



Meclis'te komite gündeminde bulunan Sosyal Sigortalar Yasa Tasarısı'nın yasalaşmasını kabul etmeyeceklerini de söyleyen Çakıcı, hükümetin ekonomik paketi adım adım hayata geçirmeye çalıştığını söyledi.



Bunları durdurmanın yolunun hep birlikte mücadele vermekten geçtiğini belirten Çakıcı, "hükümeti durdurmak, mücadelede samimi olmayanları da ayırmak gerektiğini" kaydetti.



YENİ YASA, 100 BİN VATANDAŞ



Çakıcı, yeni Vatandaşlık yasası ile 100 bin kişinin vatandaş yapılmasının gündemde olduğunu da savundu ve "Bu siyaset durmazsa adada Kıbrıs Türkü mumla aranacak" dedi.



Çakıcı, Rumları bir çok kişiyi vatandaş yapmakla suçladıklarını ancak Hristofyas'ın 30 yılı aşkın sürede sadece 25 bin kişinin vatandaş yapıldığını ve bunların da çoğunun Yunan değil diğer milletlerden olduğunu açıkladığını belirtti.



ELCİL



Çakıcı'dan sonra söz alan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ise, Çakıcı'nın "Türkiye hızla AB'ye giden bir trendir, Kıbrıs Türkü de bu trenin içindeki dondurucuda bekliyor" sözlerine destek verdi, "Ancak dondurucu bozuk ve Kıbrıs Türkü eriyor" diye ekledi.



Kıbrıs Türkü'nün haklarının unutturulmaya çalışıldığını belirten Elcil, demografik yapının bozulması ve adanın bölünmesine yönelik çalışmalar yapıldığını, Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması'nın da bu çerçevede gerçekleştirildiğini savundu.



TDP'nin tavrını selamladıklarını belirten Elcil, "Bu kokuşmuş buzdolabında menşei bilinmeyen paralar, fuhuş; her şey var" dedi.



Elcil, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça'nın Sosyal Sigortalar Yasa Tasarısı'nın meclisten geçirilmesi için talimat verdiğini ve bunun yapılmaması halinde bu ay maaş katkısı vermeyeceğini söylediğini de iddia etti.



UBP'nin işbirlikçi olduğunu savunan Elcil, söz konusu yasa geçtikten sonra Vatandaşlık Yasa Tasarısı'nın gündeme geleceğini ve yapılanlara tuz-biber ekeceğini öne sürdü.



Elcil, Kıbrıs çevresinden çıkacağı öngörülen petrol ve doğal gazın adayı bambaşka bir duruma getirebileceğini, iki toplumun anlaşabileceği bir yapının kurulması gerektiğini belirtti.