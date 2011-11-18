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KTÖS İlahiyat Fakültesi Açılması ve Kuran Kurslarına Karşı Çıktı

Özhür yaptığı yazılı açıklamada, hükümeti eleştirdi

KTÖS İlahiyat Fakültesi Açılması ve Kuran Kurslarına Karşı Çıktı

Özhür yaptığı yazılı açıklamada, hükümeti eleştirdi

18 Kasım 2011 Cuma 16:58
KTÖS İlahiyat Fakültesi Açılması ve Kuran Kurslarına Karşı Çıktı
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Mustafa Özhür, İlahiyat Fakültesi açılması ve Kuran kurslarına karşı çıkarak, “KTÖS, çocuklarımızın körpe beyinlerinin gerici unsurlarla donatılması Kuran kursları, ilahiyat fakülte ve bölümleri açılması noktasında yapılacak tüm girişimlere onay vermemiş ve onay vermeyecektir” dedi.

Özhür yaptığı yazılı açıklamada, hükümeti eleştirerek, Haspolat’ta okul bünyesine yerleştirilmek istenen İlahiyat ve İmam Hatip Bölümü’nün bir dayatma olduğunu ileri sürdü.

“Ülkede öğretmen ve okul ihtiyacı olmasına rağmen ‘cami ve imam ihtiyacı var’ açıklamaları ile politika yapan bu zihniyetler ve belli odaklar, ithal anlayışları Kıbrıslı Türklere empoze etmeye çalışmaktadırlar. Bunun gibi siyasi açıklamalar ve beyanlar kabul edilemez” diyen Özhür, Kıbrıslı Türklerin böyle bir talebi olmadığını savundu.

“İmam Hatip, İlahiyat Bölümü, cami açmak ve imam istemek gibi faaliyet ve talepleri halkın istemi gibi göstermek gerici odaklar tarafından büyük bir moda olmuştur” diyen Özhür açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkede yaratılan ayrılıkçı rejimin sorumluları ve Kıbrıslı Türkler’in kimliksel, dinsel ve kültürel sömürüsünü gerçekleştirmek isteyenlerin bu çığırtkanlıkları, Kıbrıslı Türkleri geri götürmeyecektir.”

Son Güncelleme: 18.11.2011 16:58
Anahtar Kelimeler:
KTÖSFakülteIlahiyat
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