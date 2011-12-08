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KTÖS Girne Maarif Anaokulu'ndaki Grevi Kaldırdı

Greve eksiksiz katılan sendika üyesi öğretmenleri kutlayarak, teşekkürlerini sundu

KTÖS Girne Maarif Anaokulu'ndaki Grevi Kaldırdı

Greve eksiksiz katılan sendika üyesi öğretmenleri kutlayarak, teşekkürlerini sundu

08 Aralık 2011 Perşembe 15:28
KTÖS Girne Maarif Anaokulu'ndaki Grevi Kaldırdı
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Girne Maarif Anaokulu’nda hademe eksikliği nedeniyle yapmakta olduğu grevi  kaldırdı.

Grevin, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Ocak ayında anaokula hademe atayacağı için kaldırdığını açıklayan KTÖS, Karaoğlanoğlu, Mehmetçik ve Alasya İlkokullarında öğretmen eksiği nedeniyle başlattığı grevi ise sürdürüyor.

Bugün Girne Maarif Anaokulu’nda basın toplantısı düzenleyen  KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Anaokulda görevli  3 hademeden bir tanesinin Karakum Anaokulu’na verilmesiyle başlattıkları grevi KTÖS’ün bakanlıkla yaptığı görüşmede kendilerine, Ocak ayında işe alınacak eski KTHY çalışanlarının bir bölümünün hademe olarak işe alınacağı ve bunlardan bazılarının Girne Maarif Anaokulu’nda  göreve başlayacağı bilgisi verilmesi üzere kaldırdıklarını açıkladı.

Elcil, buna karşılık Mili Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘hademe’ kadrosunda  yeni göreve aldığı kişileri ‘sekreter’ olarak çalıştırmakta olduğunu  iddia etti.

“Bu insanlar hademe olarak işe alınıyor ama tümü  bakanlıkta sekreter olarak oturtularak maaş ödeniyor” diyen KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, bu uygulamanın kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Elcil, emeği savunan sendikaların, emeğin doğru yerde kullanılmasını da sağlamak durumunda olduklarını ve bunun için mücadele verdiklerini  dile getirdi.

Yapılmakta olan uygulamaların hademelerin örgütlü bulunduğu sendika  Kamu-İş’in  bilgisi dahilinde gerçekleşmekte  olduğunu da ileri süren Elcil,  tüm bunlara  sessiz kaldığı gerekçesiyle Kamu-İş’i eleştirdi.

Konuşmasında ülkede sendikal bir dejenerasyon yaşanmakta olduğunu da dile getiren Elcil, konuyla ilgili bazı  sendikaların hükümetlerle işbirliği yapmaları, ondan yana tutum takınmaları ve partizanlığa göz yummalarının doğru olmadığını kaydetti.

Şener Elcil, Girne Maarif Aanaokulu’ndaki greve eksiksiz  katılan sendika üyesi öğretmenleri kutlayarak,  teşekkürlerini sundu.

Son Güncelleme: 08.12.2011 15:28
Anahtar Kelimeler:
KTÖSGrevGirne Maarif Koleji
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