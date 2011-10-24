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KTOEÖS:Hükümet asgeri ücret ve maaş değişiklikleri için toplu sözleşmeye oturmalı

Maaş değişiklikleri için sendikalarla toplu sözleşmeye derhal oturması gerektiğini belirtti.

KTOEÖS:Hükümet asgeri ücret ve maaş değişiklikleri için toplu sözleşmeye oturmalı

Maaş değişiklikleri için sendikalarla toplu sözleşmeye derhal oturması gerektiğini belirtti.

24 Ekim 2011 Pazartesi 10:31
KTOEÖS:Hükümet asgeri ücret ve maaş değişiklikleri için toplu sözleşmeye oturmalı
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KTOEÖS, hükümetin asgari ücret ve diğer maaş değişiklikleri için sendikalarla toplu sözleşmeye derhal oturması gerektiğini belirtti.

KTOEÖS Yönetim Kurulu adına yazılı bir açıklama yapan Mali Sekreter Vedat Tek, hazırlanan yasalarla maaşların düşürüldüğünü, çalışanların alım gücünün eritildiğini, ülke ekonomisinin daraldığını ve özellikle akaryakıtta yeni zam dalgasının gündeme geldiğini belirterek uygulamaların “ekonomik akıldan yoksun olduğunu” ifade etti.

Tek, Maliye Bakanı Tatar’ın bir gazeteye verdiği söyleşide yıl sonuna doğru elektriğe ve harçlara zam yapılacağını, maaşlara ise 2012 yılında artış yapılmayacağı yönünde açıklamalarda bulunduğuna işaret ederek, Türk Lirası’nın değer yitirmesi ve akaryakıt zammıyla çalışanların alım gücünün günden güne azaldığını bildirdi.

Eşel-Mobilin terk edilmesi ile alım gücü azalan çalışanların hızla fakirleştiğini ve orta sınıfın yok olmaya başladığını savunan Tek, “Artan işsizlikle beraber, halk kesimlerinin fakirleşmesi yeni sosyal sorunların habercisi olarak karşımıza çıkmaktadır.” ifadelerini kullandı.

UBP hükümetinin “Sosyal Sigortalar Yasası değişikliği ile dürüst, namuslu vatandaşları cezalandırıp, yıllardır prim yatırmayan işverenleri ödüllendirmekle” suçlayan Tek, UBP’nin bu şekilde ülke sorunlarına çare ürettiğini zannettiğini söyledi.

“UBP’nin yasalarla oynamaktan, hak budamaktan vazgeçmesi gerektiğini” ifade eden Tek, hükümetin asgari ücret ve diğer maaş değişiklikleri için sendikalarla toplu sözleşmeye derhal oturması gerektiğini kaydetti.

Son Güncelleme: 24.10.2011 10:31
Anahtar Kelimeler:
MaaşSendikaKtoeösSözleşme
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