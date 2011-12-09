KTOEÖS Yetkilileri BKP'yi Ziyaret Etti

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yetkilileri, Haspolat Meslek Lisesi’ne ilahiyat bölümü açılması konusunda görüş almak ve süreç hakkında bilgi vermek amacıyla başlattığı ziyaretler çerçevesinde Birleşik Kıbrıs Partisi’ni ziyaret etti.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, ziyarette yaptığı konuşmada, Haspolat Meslek Lisesi’nde aniden ilahiyat bölümü açılması kararı verildiğini, konu hakkında hiç bir sendika ve meclisten görüş alınmadığını savunarak, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

İlahiyat bölümü açılmasının Kayıt Kabul Tüzüğü’ne, yasalara, anayasaya, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yasası’na aykırı olduğunu ileri süren Gökçebel, alınan kararın Kıbrıs Türk halkının benliğine, özelliklerine uymadığını savundu.

Birçok okulda öğretmen eksiklikleri varken, ilahiyat bölümü için “ithal” öğretmenler getirildiğini iddia eden Gökçebel, Kıbrıs Türk toplumun eğitim anlayışının değiştirilmeye çalışıldığını öne sürdü.

Sendikalarının Atatürk ilkelerine bağlı, laik, demokratik, çağdaş ve bilimsel eğitim anlayışını benimsediğine işaret eden Gökçebel, ilahiyat bölümü açılmasıyla, farklı eğitim modellerinin sakıncaları olacağını iddia etti.

"İlahiyat bölümü açılmasını ekonomik paket, sosyal ve nüfus politikalarından farklı görmüyoruz. Kıbrıs Türk toplumu bu uygulamayla biraz daha Sünnileştirilmek isteniyor” diyen Gökçebel, yaşanan sorunlara karşı toplumun genel olarak sesiz kaldığını bunun kendilerini üzdüğünü kaydetti.

İZCAN

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri İzzet İzcan ise, KTOEÖS’ün Haspolat Meslek Lisesi’nde ilahiyat bölümü açılmasına karşı verdiği mücadeleyi desteklediklerini kaydetti.

İlahiyat bölümü açılmasının sadece sendikaların değil, tüm toplumun sorunu olduğunu ifade eden İzcan, “olay ülkede yıllardır sürdürülen asimilasyon ve entegrasyon politikalarının devamıdır” iddiasında bulundu.

Ülkede kısa bir süre önce İlahiyat Fakültesi açıldığını, daha sonra Haspolat Meslek Lisesi’nde ilahiyat bölümü açıldığını, hükümet yetkililerinin ise bölümlerin “talep” nedeniyle açıldığı cevabı verdiklerini anlatan İzcan, toplumun böyle bir istek ve talebinin olmadığını savundu.

Okullarda birçok eksikliğin yanı sıra, eğitim ve hizmet kadrosu açıklarının bulunduğunu belirten İzcan, Kıbrıs Türk toplumun başta iş olmak üzere birçok eksikliği bulunduğu görüşünü dile getirdi.

Hükümeti, veliler, sendikalar ve öğrencilerin seslerine kulak tıkamakla suçlayan İzcan, “Sunni siyasi İslam topluma zorla dayatılmaya çalışılıyor” iddiasında bulundu.

İzcan, konu hakkında hukuk yoluna gidilmesi dahil her türlü mücadelenin verilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu mücadeleye her türlü destek ve katkıya hazır olduklarını kaydetti.