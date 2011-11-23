KTOEÖS Haspolat Meslek Lisesi'nde Uyarı Grevi Yaptı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Haspolat Meslek Lisesi’nde ilahiyat bölümü açılmasına tepki amacıyla söz konusu okulda bir günlük uyarı grevi yaptı.

Sendikal Platform ile bazı örgütlerin de destek verdiği 08.00-12.30 arasındaki greve katılımın yüzde doksan civarında olduğunu söyleyen KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, ileriki günlerde okuldaki kadrolu, geçici ve yarı zamanlı çalışan öğretmenlerin katılımıyla yüzde yüze ulaşacağına inanç belirtti.

Gökçebel, grev sırasında okul önünde yaptığı açıklamada, Haspolat Meslek Lisesi’nde açılan ilahiyat bölümünün meslek lisesini bu konumundan çıkaracağını savunarak, bu sorunun okulun, sendikanın ve öğretmenlerin değil tüm toplumun sorunu olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının bu konuda toplumsal duyarlılık gösterip, sendikaların ve öğretmenlerin mücadelesine destek vermesi gerektiğini belirten Gökçebel, Kıbrıs Türk halkının yıllardır dinini, dilini, kültürünü koruduğunu; bundan sonra da o çağdaş yapısını sürdüreceğini kaydetti.

Bunu baskı ve dayatmayla yapmayacağını, çağdaş bir şekilde kendi isteğiyle yürüteceklerini, bu konuda da mücadeleye devam edeceklerini ifade eden Gökçebel, amaçlarının bu konuda sürekli grev yapmak değil, diyalogla sorunu çözmek olduğunu vurguladı.

Gökçebel, bakanlık ile bu konuda görüşüp birlikte bir adım atmaya hazır olduğunu, ancak baskı olarak kabul etmeyeceklerini ve buna karşı olduklarını, mücadeleyi de sürdüreceklerini kaydetti.

ELCİL

Sendikal Platform adına konuşan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil de, Kıbrıs Türk halkının ekonomisine, kültürüne, sosyal yaşamına saldırılar bulunduğunu, bunun şimdi de kimliğine yapıldığını savundu.

Elcil, Haspolat Meslek Lisesi ve YDÜ’de açılan İlahiyat Fakültesi ile bunun görüldüğünü, “suni islamın” Türkiye gibi Kıbrıs’ta da dayatılmak istendiğini iddia ederek, bu durumu eleştirdi ve karşı çıktı.

Sendikal Platform’un destek verdiği mücadelenin tüm toplumu ilgilendirdiğini ifade eden Elcil, “kanser hücresi” olarak nitelediği girişime karşı mücadele edeceklerini ve bu konuda geri adım atmayacaklarını kaydetti.

Haspolat Meslek Lisesi öğretmenlerinden KTOEÖS temsilcisi Ömer Akkanat da, meslek lisesi öğretmenleri olarak branşlarına göre gidecekleri meslek okulları seçtiklerini, okulun bu döneminde de böyle bir girişimi doğru görmediklerini söyledi.

Akkanat, bu sorunun diyalog yoluyla çözülmesini istediklerini ekledi.