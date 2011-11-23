Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

KTOEÖS Haspolat Meslek Lisesi'nde Uyarı Grevi Yaptı

Greve Sendikal Platform Da Destek Verdi

KTOEÖS Haspolat Meslek Lisesi'nde Uyarı Grevi Yaptı

Greve Sendikal Platform Da Destek Verdi

23 Kasım 2011 Çarşamba 12:48
KTOEÖS Haspolat Meslek Lisesi'nde Uyarı Grevi Yaptı
banner238

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Haspolat Meslek Lisesi’nde ilahiyat bölümü açılmasına tepki amacıyla söz konusu okulda bir günlük uyarı grevi yaptı.

Sendikal Platform ile bazı örgütlerin de destek verdiği 08.00-12.30 arasındaki greve katılımın yüzde doksan civarında olduğunu söyleyen KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, ileriki günlerde okuldaki kadrolu, geçici ve yarı zamanlı çalışan öğretmenlerin katılımıyla yüzde yüze ulaşacağına inanç belirtti.

Gökçebel, grev sırasında okul önünde yaptığı açıklamada, Haspolat Meslek Lisesi’nde açılan ilahiyat bölümünün meslek lisesini bu konumundan çıkaracağını savunarak, bu sorunun okulun, sendikanın ve öğretmenlerin değil tüm toplumun sorunu olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının bu konuda toplumsal duyarlılık gösterip, sendikaların ve öğretmenlerin mücadelesine destek vermesi gerektiğini belirten Gökçebel, Kıbrıs Türk halkının yıllardır dinini, dilini, kültürünü koruduğunu; bundan sonra da o çağdaş yapısını sürdüreceğini kaydetti.

Bunu baskı ve dayatmayla yapmayacağını, çağdaş bir şekilde kendi isteğiyle yürüteceklerini, bu konuda da mücadeleye devam edeceklerini ifade eden Gökçebel, amaçlarının bu konuda sürekli grev yapmak değil, diyalogla sorunu çözmek olduğunu vurguladı.

Gökçebel, bakanlık ile bu konuda görüşüp birlikte bir adım atmaya hazır olduğunu, ancak baskı olarak kabul etmeyeceklerini ve buna karşı olduklarını, mücadeleyi de sürdüreceklerini kaydetti.

ELCİL

Sendikal Platform adına konuşan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil de, Kıbrıs Türk halkının ekonomisine, kültürüne, sosyal yaşamına saldırılar bulunduğunu, bunun şimdi de kimliğine yapıldığını savundu.

Elcil, Haspolat Meslek Lisesi ve YDÜ’de açılan İlahiyat Fakültesi ile bunun görüldüğünü, “suni islamın” Türkiye gibi Kıbrıs’ta da dayatılmak istendiğini iddia ederek, bu durumu eleştirdi ve karşı çıktı.

Sendikal Platform’un destek verdiği mücadelenin tüm toplumu ilgilendirdiğini ifade eden Elcil, “kanser hücresi” olarak nitelediği girişime karşı mücadele edeceklerini ve bu konuda geri adım atmayacaklarını kaydetti.

Haspolat Meslek Lisesi öğretmenlerinden KTOEÖS temsilcisi Ömer Akkanat da, meslek lisesi öğretmenleri olarak branşlarına göre gidecekleri meslek okulları seçtiklerini, okulun bu döneminde de böyle bir girişimi doğru görmediklerini söyledi.

Akkanat, bu sorunun diyalog yoluyla çözülmesini istediklerini ekledi.

Son Güncelleme: 23.11.2011 12:48
Anahtar Kelimeler:
GrevKtoeösHaspolat Meslek Lisesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim