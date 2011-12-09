Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

KTOEÖS Eğitim Bakanlığı Önünde Eylem Yaptı

Lefkoşa’da Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Türk Maarif Koleji ve Atleks Sanverler Ortaokulu’nda greve gitti

KTOEÖS Eğitim Bakanlığı Önünde Eylem Yaptı

Lefkoşa’da Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Türk Maarif Koleji ve Atleks Sanverler Ortaokulu’nda greve gitti

09 Aralık 2011 Cuma 15:04
KTOEÖS Eğitim Bakanlığı Önünde Eylem Yaptı
banner238

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Haspolat Endüstri Meslek Lisesi’ne ilahiyat bölümü açılmasını protesto etmek amacıyla başlattığı eylem ve grevleri sürdürüyor.

Sendika bugün bu çerçevede, Haspolat Meslek Lisesi’ndeki greve destek amacıyla saat 11.30’dan itibaren Lefkoşa’da Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Türk Maarif Koleji ve Atleks Sanverler Ortaokulu’nda greve gitti.

KTOEÖS greve çıkan öğretmenlerle Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu önünde toplanarak, buradan ellerinde bayrak ve düdüklerle Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı önüne gitti ve eylem yaptı.

Bakanlık önünde Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst’ü istifaya çağıran KTOEÖS’e, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) da destek verdi ve eylemlerin birleştirilerek büyütüleceğini bildirdi.

GÖKÇEBEL

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel bakanlık önünde yaptığı konuşmada, “Haspolat’ta yasa dışı bir şekilde” eğitim yılının ortasında açıldığını savunduğu ilahiyat bölümüne karşı düzenledikleri eylem ve grevlerin 11. gününde olduklarını, ancak Bakan Dürüst’ün konuya duyarsız ve diyalogdan uzak davrandığını savundu.

Gökçebel, Dürüst’e çeşitli suçlama ve eleştirilerde bulunarak, Dürüst’ü istifaya çağırdı, istifa etmemesi durumunda ise, “kendisine bakanlıkta rahat vermeyeceklerini ve istifa ettireceklerini” öne sürdü.

Dürüst’ün öğretmenlere baskı uyguladığını, sendikanın birliktelik ve bütünlüğünü bozmaya çalıştığını iddia eden Gökçebel, Dürüst’ün, ülkenin eğitim bakanı olduğunu, Atatürk ilkelerine bağlı çağdaş eğitimi sürdürmesi ve herhangi bir tarikata taraf veya ayrıcalık yapmaması gerektiğini belirtti.

Okullarda öğretmen, muavin, müdür, hademe ve altyapı eksikliği bulunduğunu, öğretmenlere yasal ödeneklerin ödenmediğini kaydeden Gökçebel, “bu sorunlar çözülmezken bakanlıkta herkese sekreter alındığını” savundu.

Gökçebel, Bakan Dürüst’e; “sendika hakkında konuşmaması, birlik ve bütünlüğünü bozmaya çalışmaması” çağrısında bulunarak, sendikanın demokratik bir örgüt olduğunu, birlik ve bütün olduğunu vurguladı.

ELCİL

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de, öğretmenlerin birlik ve bütünlük içerisinde olduğunu, öğretmen sendikalarının sadece isimlerinin farklı olduğunu, ancak birliktelik bulunduğunu belirterek, sistemli olduğunu savunduğu “saldırılara” karşı mücadelenin süreceğini kaydetti.

Elcil, KTOEÖS’ün ortaya koyduğu eylemlerin toplumun geleceği ile ilgili olduğunu, bu yüzden sonuna kadar desteklediklerini, bu çerçevede iki sendikanın eylemlerini birleştirip mücadeleye devam edeceğini vurguladı.

Sendikalar olarak bakanlıkla diyaloğa açık olduklarını, ancak karşıdan duyarlılık görmediklerini savunan Şener Elcil, Milli Eğitim Bakanı Dürüst’ü “eğitimin önündeki en büyük engel” olarak gösterdi ve protesto edip istifaya çağırdı.

Elcil, “bundan böyle daha güçlü geleceklerini” de kaydetti.

Son Güncelleme: 09.12.2011 15:04
Anahtar Kelimeler:
EylemKtoeösIlahiyat BölümüEğitim BakanlığıHaspolat Meslek Lisesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim