KTOEÖS Eğitim Bakanlığı Önünde Eylem Yaptı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Haspolat Endüstri Meslek Lisesi’ne ilahiyat bölümü açılmasını protesto etmek amacıyla başlattığı eylem ve grevleri sürdürüyor.

Sendika bugün bu çerçevede, Haspolat Meslek Lisesi’ndeki greve destek amacıyla saat 11.30’dan itibaren Lefkoşa’da Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Türk Maarif Koleji ve Atleks Sanverler Ortaokulu’nda greve gitti.

KTOEÖS greve çıkan öğretmenlerle Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu önünde toplanarak, buradan ellerinde bayrak ve düdüklerle Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı önüne gitti ve eylem yaptı.

Bakanlık önünde Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst’ü istifaya çağıran KTOEÖS’e, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) da destek verdi ve eylemlerin birleştirilerek büyütüleceğini bildirdi.

GÖKÇEBEL

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel bakanlık önünde yaptığı konuşmada, “Haspolat’ta yasa dışı bir şekilde” eğitim yılının ortasında açıldığını savunduğu ilahiyat bölümüne karşı düzenledikleri eylem ve grevlerin 11. gününde olduklarını, ancak Bakan Dürüst’ün konuya duyarsız ve diyalogdan uzak davrandığını savundu.

Gökçebel, Dürüst’e çeşitli suçlama ve eleştirilerde bulunarak, Dürüst’ü istifaya çağırdı, istifa etmemesi durumunda ise, “kendisine bakanlıkta rahat vermeyeceklerini ve istifa ettireceklerini” öne sürdü.

Dürüst’ün öğretmenlere baskı uyguladığını, sendikanın birliktelik ve bütünlüğünü bozmaya çalıştığını iddia eden Gökçebel, Dürüst’ün, ülkenin eğitim bakanı olduğunu, Atatürk ilkelerine bağlı çağdaş eğitimi sürdürmesi ve herhangi bir tarikata taraf veya ayrıcalık yapmaması gerektiğini belirtti.

Okullarda öğretmen, muavin, müdür, hademe ve altyapı eksikliği bulunduğunu, öğretmenlere yasal ödeneklerin ödenmediğini kaydeden Gökçebel, “bu sorunlar çözülmezken bakanlıkta herkese sekreter alındığını” savundu.

Gökçebel, Bakan Dürüst’e; “sendika hakkında konuşmaması, birlik ve bütünlüğünü bozmaya çalışmaması” çağrısında bulunarak, sendikanın demokratik bir örgüt olduğunu, birlik ve bütün olduğunu vurguladı.

ELCİL

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de, öğretmenlerin birlik ve bütünlük içerisinde olduğunu, öğretmen sendikalarının sadece isimlerinin farklı olduğunu, ancak birliktelik bulunduğunu belirterek, sistemli olduğunu savunduğu “saldırılara” karşı mücadelenin süreceğini kaydetti.

Elcil, KTOEÖS’ün ortaya koyduğu eylemlerin toplumun geleceği ile ilgili olduğunu, bu yüzden sonuna kadar desteklediklerini, bu çerçevede iki sendikanın eylemlerini birleştirip mücadeleye devam edeceğini vurguladı.

Sendikalar olarak bakanlıkla diyaloğa açık olduklarını, ancak karşıdan duyarlılık görmediklerini savunan Şener Elcil, Milli Eğitim Bakanı Dürüst’ü “eğitimin önündeki en büyük engel” olarak gösterdi ve protesto edip istifaya çağırdı.

Elcil, “bundan böyle daha güçlü geleceklerini” de kaydetti.