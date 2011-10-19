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KTAMS : Tüm Yasal Haklarımızı Kullanacağız

KTAMS, bu konuda tüm yasal hakların kullanılacağını ve gerekli demokratik mücadelenin verileceğini vurguladı

KTAMS : Tüm Yasal Haklarımızı Kullanacağız

KTAMS, bu konuda tüm yasal hakların kullanılacağını ve gerekli demokratik mücadelenin verileceğini vurguladı

19 Ekim 2011 Çarşamba 12:56
KTAMS : Tüm Yasal Haklarımızı Kullanacağız
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, KTAMS Yönetim Kurulu üyesi ve Lefkoşa Bölge Sorumlusu Serman Yiğit’in  Çalışma Dairesi çatısına kurulan baz istasyonu ile ilgili olarak duyarlı davranması ve diğer çalışanları harekete geçirmesinden bazı çevrelerin rahatsız olduğunu, bunun neticesinde Lefkoşa Sosyal Hizmetler Dairesi’nden  Akdoğan’a sürüldüğünü savundu.

KTAMS, bu konuda tüm yasal hakların kullanılacağını ve gerekli demokratik mücadelenin verileceğini vurguladı.

KTAMS’tan bir grup, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne giderek konuyla ile ilgili olarak basın açıklaması yaptı. KTAMS’ın eylemine, bazı sendikaların yetkilileri de katılıp destek verdi.

Açıklamada, “Bu konu ile ilgili KTAMS, özelde yönetim kurulu üyemiz Serman Yiğit’e ve genelde sendikamız KTAMS’a karşı yapılan yıpratma hareketi karşısında sessiz kalmayacaktır. Bu konuda yasal tüm haklarımızı kullanarak anayasal hak olan demokratik bütün mücadele yöntemlerini çekinmeden kullanacağımızı belirtmek istiyoruz” denildi.

KTAMS Genel Sekreteri İbrahim Gencal’ın imzasını taşıyan basın açıklamasında, Sosyal Hizmetler ve Çalışma Dairelerinin çatısına kurulan baz istasyonu ile ilgili olarak sendikanın çalışanlarla birlikte ortaya koyduğu kararlı karşı duruş sayesinde Çalışma Bakanlığı’nın  harekete geçtiği; insan sağlığına zararlı olduğu bilinen bu baz istasyonunun faaliyeti durdurulduğu hatırlatıldı. Açıklamada henüz söz konusu baz istasyonunun  kurulmuş olduğu yerden sökülüp çıkarılmadığı da belirtildi.

Bu süreç içerisinde Sosyal Hizmetler  Dairesi’nde  çalışan sendika yönetim kurulu üyesi ve Lefkoşa bölge sorumlusu Serman Yiğit’in konuya duyarlılık göstermesi ve diğer çalışanları da harekete geçirmesinin bazı çevreleri rahatsız ettiği ifade edilen açıklamada, “Ancak aradan çok kısa bir süre geçtikten sonra Çalışma Bakanı Sn. Şerife Ünverdi’nin imzaladığı bir yazı ile Yiğit apar topar Akdoğan’a görevlendirilmiştir. Gerekçe Akdoğan’da işlerin aksamaması olarak gösterilse bile tamamen uydurmadır. Çünkü Akdoğan’da o kadar yoğunluk olmazken Lefkoşa’da ise aksine oldukça yoğunluk olmakta ve personel eksikliği yaşanmaktadır” denildi.

Sosyal Hizmetler Lefkoşa Kaza Dairesinde personel sıkıntısı yaşandığının daire yetkililerince de birçok kez ifade edildiği vurgulanan açıklamada, tüm şube  dairelerinde uzun zamandan beridir bir sosyal hizmet çalışanı yeterli görülürken Yiğit’in Akdoğan’da görevlendirilmesinin ne ihtiyaçtan  ne de  tesadüf olduğu savunuldu.

Serman Yiğit’in Akdoğan’a “sürülmesi” ve Surlariçi bölgesinin sosyal hizmetler uzmanından yoksun bırakılmasının birçok sorunu da beraberinde getireceği ileri sürülen açıklamada, “Ülkemizde sosyal yardım maaşı bağlanacak kişilerin saptanması ve araştırma inceleme yapıp neticelendirme görevi sosyal hizmetler dairesinin görevlerindendir. Sosyal Hizmetler Dairesi ve bu dairede görev yapan sosyal hizmet görevlileri yasalara dayanarak yapılan araştırma ve inceleme sonrasında bakanlık tarafından birçok defalar baskılara maruz kalmaktadırlar. Bu konuda sendikamız konunun takipçisi olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Son Güncelleme: 19.10.2011 12:56
Anahtar Kelimeler:
BasınEylemKtamsYasal
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