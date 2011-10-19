KTAMS: Tayin ve terfilerin yapılmıyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), birçok dairede tayin ve terfilerin yapılmadığını ve çalışanların mağdur edildiğini belirterek, mağduriyet yaşayan tüm çalışanların her türlü yasal hakkının

aranacağını açıkladı.

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan yazılı açıklamasında, derece terfileriyle ilgili sorun yaşayanları, hafta içi günlerde 08.00-17.00 saatleri arasında sendikaya başvurmaya çağırdı.

44/2006 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’na rağmen, birçok dairede tayin ve terfilerin yapılmadığını; bu nedenle çalışanların motivasyon ve verimliliğinin olumsuz etkilendiğini savunan Kaptan, yasanın 18.

maddesinde “uygulamayı isteme hakkı”nın düzenlendiğini ve yeni bir hak değil, yasanın adilane uygulanmasını istediklerini anlattı.

Kaptan, insanca yaşam, güvenceli gelecek için sendikalı olunması ve KTAMS’ta örgütlenilmesi çağrısı da yaptı.