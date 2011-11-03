KTAMS Haklarının Budanmak İstenmesine Sessiz Kalmayacaklarını belirtti

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KTAMS), Hükümet’in dünkü Bakanlar Kurulu’nda onaylayarak Meclis’e gönderdiği “Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı”yla çalışanların haklarının budanmak istendiğini

savunup buna sesiz kalmayarak her tür yasal eylem hakkını kullanacağını bildirdi.

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, bugün yaptığı yazılı açıklamada, kamu reformu çerçevesinde kamu görevinin kapsamının belirlenmesi; istihdam, atanma, izin hakları, sınıfların daraltılması, terfi ve

kademe ilerlemesini düzenleme amacıyla hazırlanan “Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı”na sendika olarak görüş verdikleri belirtti.

Açıklamada, KTAMS’ın bu çalışmaya yönelik verdiği görüşlerle ilgili olarak Hükümet’in sendikaya cevap vermediği ileri sürülerek, “Ben yaptım olur mantığıyla hareket eden UBP Hükümeti, kamuda

örgütlü ve yetkili sendika olan KTAMS’ın görüşlerine hiçbir cevap vermeden alelacele bu yasayı meclise sevk ederek kamu çalışanlarının haklarını budamayı düşünüyorlarsa çok yanılıyorlar” denildi.