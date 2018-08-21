‘Kriz’ Yunanistan'ın yarısını yuttu, borç daha da arttı

Türkiye için Uluslararası Para Fonu ve Almanya’dan mali destek olasılıkları gündeme gelirken, komşu Yunanistan 8 yıldır süren kurtarma programlarını tamamladı. Avro bölgesinin kurtarma fonu olan Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) Başkanı Mario Centeno, dünkü açıklamasında “2010 başından bu yana ilk kez Yunanistan kendi ayakları üzerinde durabilir” dedi. 2009’da yüksek kamu borcu ekonomik krize sürüklenen ve 2010’dan bu yana IMF ve Almanya’nın başını çektiği Avrupa Birliği (AB) tarafından hazırlanan kurtarma programlarıyla yönetilen ülkede 21. yüzyılın en büyük insani dramlarından biri yaşandı. Kriz öncesinde 2008’de 354 milyar dolar olan Yunanistan’ın milli geliri, yaklaşık yüzde 45 küçülerek 2016’da 192 milyar dolara kadar geriledi. 2017’de yıllar sonra ilk kez ekonomide büyüme kaydedilse de komşuda önümüzdeki yıllar ekonomik zorlukların sürmesi bekleniyor.

Borç oranı arttı

2008’de yüzde 7 seviyelerinde olan işsizlik oranı, 2013’te yüzde 25’i aştı ve Mayıs 2018 itibarıyla yüzde 19.5 oldu. Kriz başladığında yüzde 20 civarında olan genç işsizlik oranı, bir ara yüzde 60’ın da üzerine çıkarken, şu an yüzde 40’ın biraz altında bulunuyor.

Krizle birlikte ülkede beyin göçü, inanılmaz boyutlara ulaştı. Son 8 yılda 400 bin iyi eğitimli genç, ülkeyi terk etti. Bu dönemde ülkeden ayrılan doktor sayısının 18 bin olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, kurtarma programlarıyla ülkenin yüksek kamu borcu sorunu çözülmedi. 2008’da kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 109.4 iken, bu oran 2018 itibarıyla yüzde 191.3’e yükseldi. Bu durum, ülkenin önümüzdeki yıllarda yeni krizlere sürüklenme riskini artırıyor.