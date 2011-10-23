Kriz Masası İrtibat Numaraları

Dışişleri Bakanlığı Van depremi nedeniyle oluşturduğu kriz masasının irtibat numaralarını açıkladı.
Bakanlık Kriz Masası'nın telefon, faks ve e-posta irtibat numaraları/adresleri şöyle:
"Telefon: 0312-248 7000 (10 hat)
Faks: 0312-292 2751
e-posta: kriz1@mfa.gov.tr, kriz2@mfa.gov.tr, kriz3@mfa.gov.tr, kriz4@mfa.gov.tr, kriz5@mfa.gov.tr, kriz6@mfa.gov.tr, kriz7@mfa.gov.tr, kriz8@mfa.gov.tr"
Dışişleri Bakanlığı Çağrı Merkezi'ne gelecek telefonların da kriz masasına yönlendirileceği bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı Van depremi nedeniyle oluşturduğu kriz masasının irtibat numaralarını açıkladı.