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Kremlin’den Putin-Erdoğan Görüşmesi Açıklaması...7 Eylül'de Tahran'da

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 7 Eylül’de Tahran’da bir görüşme yapacağını açıkladı.

Kremlin’den Putin-Erdoğan Görüşmesi Açıklaması...7 Eylül'de Tahran'da

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 7 Eylül’de Tahran’da bir görüşme yapacağını açıkladı.

31 Ağustos 2018 Cuma 12:54
Kremlin’den Putin-Erdoğan Görüşmesi Açıklaması...7 Eylül'de Tahran'da

 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 7 Eylül’de Tahran’da bir görüşme yapacağını açıkladı.
Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada daha önce İran’ın Tebriz şehrinde yapılacağı duyurulan Rusya-İran-Türkiye liderler zirvesinin Tahran’da gerçekleştirileceğini belirtti. Peskov, bilginin İran tarafından geldiğini aktardı.
Putin ve Erdoğan’ın 7 Eylül'de üçlü zirve toplantısı sırasında ikili bir görüşme yapacağı bilgisini doğrulayan Peskov, bu görüşmenin içeriğini "geleneksel" olarak nitelendirdi.
Suriye krizinin çözümüne ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında yapılacak üçlü liderler zirvesinin ilki geçen yıl Soçi’de ikincisi de nisan ayında Ankara’da yapılmıştı.
 

Son Güncelleme: 31.08.2018 16:02
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