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Kremlin, İsrail İle Temasın Süreceğini Duyurdu

Moskova, 26 Eylül 18 : Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile temaslarını sürdüreceğini ve kısa bir süre sonra bir telefon görüşmesi daha yapabileceklerini söyledi.

Kremlin, İsrail İle Temasın Süreceğini Duyurdu

Moskova, 26 Eylül 18 : Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile temaslarını sürdüreceğini ve kısa bir süre sonra bir telefon görüşmesi daha yapabileceklerini söyledi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 15:04
Kremlin, İsrail İle Temasın Süreceğini Duyurdu
Moskova, 26 Eylül 18 : Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile temaslarını sürdüreceğini ve kısa bir süre sonra bir telefon görüşmesi daha yapabileceklerini söyledi.
Uşakov, gazetecilere Rusya-İsrail ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu.
Putin ve Netanyahu\'nun sık sık görüştüğünü belirten Uşakov, “Putin, Netanyahu ile çok sık görüşüyor. Elbette bu görüşmelerin devam edeceğini düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla Netanyahu New York’ta bulunuyor. Liderler temaslarını sürdürme konusunda anlaştılar. Netanyahu’nun New York dönüşü bir telefon görüşmesi yapılabilir.” ifadelerini kullandı.
Rus İl-20 askeri uçağı 17 Eylül\'de Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürülmüş, Rusya, İsrail\'e ait F-16\'ların bu uçağı kalkan olarak kullanması nedeniyle İl-20 uçağının füzelere maruz kaldığını öne sürmüştü.
İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Amikom Norkin ve beraberindeki heyet, Rus yönetimini ikna etmek için hafta içi Moskova\'da görüşmeler gerçekleştirmişti.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İl-20 uçağının düşürülmesiyle ilgili olarak, iki hafta içinde Suriye\'ye S-300 hava savunma füze sistemi verileceğini açıklamıştı.
İki gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşmiş, görüşmede Putin, Netanyahu\'ya Rus İl-20 uçağının düşürülmesinde İsrail Hava Kuvvetlerinin sorumlu olduğunu söylemişti.
(AA/RÇ/HÖ)

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