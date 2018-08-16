Kremlin\'den Üçlü Suriye Zirvesine İlişkin Açıklama



KREMLİN SÖZCÜSÜ DİMİTRİY PESKOV: "TÜRK, RUS VE İRANLI LİDERLER ARASINDA SURİYE KRİZİNİN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN ÜÇLÜ ZİRVENİN EYLÜL BAŞINDA YAPILMASINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR.

ZİRVEYE İLİŞKİN TAKVİM ÜZERİNDE DİPLOMATİK KANALLAR ÜZERİNDEN UZLAŞMA SAĞLANDIĞINDA KAMUOYUNU BİLGİLENDİRECEĞİZ"



Moskova, 16 Ağustos 18 : Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Türk, Rus ve İranlı liderler arasında Suriye krizinin çözümüne ilişkin üçlü zirvenin, eylül başında yapılmasına dair çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk, Rus ve İranlı liderler arasında Suriye krizinin çözümüne dair İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenmesi planlanan zirveyi değerlendirdi.

Söz konusu zirve çalışmalarının devam ettiğini aktaran Peskov, "Türk, Rus ve İranlı liderler arasında Suriye krizinin çözümüne ilişkin üçlü zirvenin eylül başında yapılmasına ilişkin çalışmalar yürütülüyor. Zirveye ilişkin takvim üzerinde diplomatik kanallar üzerinden uzlaşma sağlandığında kamuoyunu bilgilendireceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün yaptığı açıklamada, Suriye\'ye ilişkin devam eden Astana Süreci\'nin ikinci toplantısının Ankara\'da yapıldığını hatırlatarak, "Üçüncü toplantının eylül ayının ilk haftasında Tahran\'da yapılması planlanmakta. Tam tarihler kesinleştiği zaman onu da paylaşacağız. Özellikle Suriye\'deki savaşın diplomatik yollardan sona erdirilmesi için Astana sürecini önemsiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

(AA/AK/ÖK)

