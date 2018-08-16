banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
88364
ALTIN
216.687
DOLAR
5.7026
STERLİN
7.2664
EURO
6.4971
İşyerinden hırsızlık
İŞYERİNDEN HIRSIZLIK
Ercan'da uyuşturucu
ERCAN'DA UYUŞTURUCU
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Atama Ve Görevden Almalar…
ATAMA VE GÖREVDEN ALMALAR
banner282
Flaş Haber
Ani ölüm
Kapat

Kremlin\'den Üçlü Suriye Zirvesine İlişkin Açıklama

KREMLİN SÖZCÜSÜ DİMİTRİY PESKOV:

Kremlin\'den Üçlü Suriye Zirvesine İlişkin Açıklama

KREMLİN SÖZCÜSÜ DİMİTRİY PESKOV:

16 Ağustos 2018 Perşembe 13:48
Kremlin\'den Üçlü Suriye Zirvesine İlişkin Açıklama

KREMLİN SÖZCÜSÜ DİMİTRİY PESKOV: "TÜRK, RUS VE İRANLI LİDERLER ARASINDA SURİYE KRİZİNİN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN ÜÇLÜ ZİRVENİN EYLÜL BAŞINDA YAPILMASINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR.
ZİRVEYE İLİŞKİN TAKVİM ÜZERİNDE DİPLOMATİK KANALLAR ÜZERİNDEN UZLAŞMA SAĞLANDIĞINDA KAMUOYUNU BİLGİLENDİRECEĞİZ"

Moskova, 16 Ağustos 18 : Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Türk, Rus ve İranlı liderler arasında Suriye krizinin çözümüne ilişkin üçlü zirvenin, eylül başında yapılmasına dair çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.
Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk, Rus ve İranlı liderler arasında Suriye krizinin çözümüne dair İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenmesi planlanan zirveyi değerlendirdi.
Söz konusu zirve çalışmalarının devam ettiğini aktaran Peskov, "Türk, Rus ve İranlı liderler arasında Suriye krizinin çözümüne ilişkin üçlü zirvenin eylül başında yapılmasına ilişkin çalışmalar yürütülüyor. Zirveye ilişkin takvim üzerinde diplomatik kanallar üzerinden uzlaşma sağlandığında kamuoyunu bilgilendireceğiz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün yaptığı açıklamada, Suriye\'ye ilişkin devam eden Astana Süreci\'nin ikinci toplantısının Ankara\'da yapıldığını hatırlatarak, "Üçüncü toplantının eylül ayının ilk haftasında Tahran\'da yapılması planlanmakta. Tam tarihler kesinleştiği zaman onu da paylaşacağız. Özellikle Suriye\'deki savaşın diplomatik yollardan sona erdirilmesi için Astana sürecini önemsiyoruz." ifadesini kullanmıştı.
(AA/AK/ÖK)
banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vietnam'da Aktiviste 20 Yıl Hapis Cezası
Vietnam'da Aktiviste 20 Yıl Hapis Cezası
Malezya'da Hfmd Salgını
Malezya'da Hfmd Salgını
Kim Jong-Nam suikasti
Kim Jong-Nam suikasti
Grande Place meydanı Latin motifli çiçek halıya bezendi
Grande Place meydanı Latin motifli çiçek halıya bezendi
Kremlin'den Erdoğan-Putin-Ruhani zirvesi açıklaması
Kremlin'den Erdoğan-Putin-Ruhani zirvesi açıklaması
Küresel Ekonomi Tehdit Ve Şantajların Gölgesinde!
Küresel Ekonomi Tehdit Ve Şantajların Gölgesinde!
Boko Haram Kan Kaybediyor,,,
Boko Haram Kan Kaybediyor,,,
Hindistan'daki Yağışların Yol Açtığı Felaketlerde Ölenlerin Sayısı 80’i Aştı
Hindistan'daki Yağışların Yol Açtığı Felaketlerde Ölenlerin Sayısı 80’i Aştı
İran'da Tarikat Mensuplarına 85 Yıl Hapis Cezası
İran'da Tarikat Mensuplarına 85 Yıl Hapis Cezası
Fırat Kalkanı bölgesinde Türk lirasına destek sürüyor
Fırat Kalkanı bölgesinde Türk lirasına destek sürüyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim