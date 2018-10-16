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Kremlin\'den "soçi Mutabakatı" Açıklaması

KREMLİN SÖZCÜSÜ DİMİTRİY PESKOV:

Kremlin\'den "soçi Mutabakatı" Açıklaması

KREMLİN SÖZCÜSÜ DİMİTRİY PESKOV:

16 Ekim 2018 Salı 12:59
Kremlin\'den
KREMLİN SÖZCÜSÜ DİMİTRİY PESKOV: "(TÜRKİYE VE RUSYA ARASINDAKİ SOÇİ MUTABAKATI) MUTABAKAT İDLİB\'DE UYGULANIYOR. ELBETTE BAZI ZORLUKLARLA KARŞILAŞILMASI DOĞAL ANCAK RUS ORDUSU DA TÜRK ORTAKLARIMIZIN ÇALIŞMALARINDAN MEMNUNİYET DUYUYOR”

Moskova, 16 Ekim 18 (.): Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Türkiye ile varılan Soçi mutabakatının uygulamaya koyulduğunu belirterek “Elbette bazı zorluklarla karşılaşılması doğal ancak Rus ordusu da Türk ortaklarımızın çalışmalarından memnuniyet duyuyor.” dedi.

Peskov, başkent Moskova’da, Türkiye ile Rusya arasında İdlib\'de ateşkesin korunmasına yönelik varılan Soçi mutabakatına ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Konuya ilişkin Rus ordusundan raporlar aldıklarını belirten Peskov, “Bu raporlara göre mutabakat uygulanıyor. Elbette bazı zorluklarla karşılaşılması doğal ancak Rus ordusu da Türk ortaklarımızın çalışmalarından memnuniyet duyuyor.” diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 17 Eylül’de Soçi\'de bir araya gelerek İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi\'ndeki ateşkesin korunması konusunda mutabakata varmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün yaptığı açıklamada, İdlib\'de sürecin planlandığı gibi devam ettiğini belirterek “Taahhütlerimizin arkasındayız." demişti.

(AA/ID/ÖK)

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