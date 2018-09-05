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Kremlin\'den İdlib Açıklaması

Moskova, 5 Eylül 18 (.): Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İdlib\'deki durumun sürekli artan bir endişe ve kaygı konusu olduğunu söyleyerek, konuyu ilgili diğer ülkelerle müzakereye devam edeceklerini belirtti.

Kremlin\'den İdlib Açıklaması

Moskova, 5 Eylül 18 (.): Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İdlib\'deki durumun sürekli artan bir endişe ve kaygı konusu olduğunu söyleyerek, konuyu ilgili diğer ülkelerle müzakereye devam edeceklerini belirtti.

05 Eylül 2018 Çarşamba 11:23
Kremlin\'den İdlib Açıklaması

Moskova, 5 Eylül 18 (.): Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İdlib\'deki durumun sürekli artan bir endişe ve kaygı konusu olduğunu söyleyerek, konuyu ilgili diğer ülkelerle müzakereye devam edeceklerini belirtti.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, İdlib\'deki durumun sürekli artan bir endişe ve kaygı konusu olduğunu savundu.

Çeşitli düzeylerde ilgili meslektaşları ile birlikte yürüttükleri tüm temasların Rus tarafının gündeminde bulunduğunu aktaran Peskov, İdlib\'deki operasyonla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Rus savaş uçakları Suriye\'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde çok sayıda sivil yerleşim yeri ve muhaliflerin cephe hatlarına yönelik saldırılar düzenliyor. 

(AA/RU/GÜL)

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