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Kremlin'den ABD'ye “Gayrimeşru Yaptırım Uygulama“ Suçlaması!

KREMLİN SÖZCÜSÜ DİMİTRİY PESKOV: "SALİSBURY DAVASINDA YAŞANANLARLA İLGİLİ RUSYA’NIN KATILIMINA YÖNELİK SUÇLAMALARI REDDEDİYORUZ. ABD’NİN BU KONUDA ATTIĞI KISITLAYICI ADIMLARI GAYRİMEŞRU GÖRÜYORUZ"

Kremlin'den ABD'ye “Gayrimeşru Yaptırım Uygulama“ Suçlaması!

KREMLİN SÖZCÜSÜ DİMİTRİY PESKOV: "SALİSBURY DAVASINDA YAŞANANLARLA İLGİLİ RUSYA’NIN KATILIMINA YÖNELİK SUÇLAMALARI REDDEDİYORUZ. ABD’NİN BU KONUDA ATTIĞI KISITLAYICI ADIMLARI GAYRİMEŞRU GÖRÜYORUZ"

09 Ağustos 2018 Perşembe 10:57
Kremlin'den ABD'ye “Gayrimeşru Yaptırım Uygulama“ Suçlaması!


KREMLİN SÖZCÜSÜ DİMİTRİY PESKOV: "SALİSBURY DAVASINDA YAŞANANLARLA İLGİLİ RUSYA’NIN KATILIMINA YÖNELİK SUÇLAMALARI REDDEDİYORUZ. ABD’NİN BU KONUDA ATTIĞI KISITLAYICI ADIMLARI GAYRİMEŞRU GÖRÜYORUZ"

"(ABD'NİN YAPTIRIMLARI) BU TÜR KARARLAR, ABD BAŞKANI DONALD TRUMP İLE RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN ARASINDA YAPILAN SON GÖRÜŞMEDEKİ YAPICI HAVAYA TEZAT BİR DURUM OLUŞTURUYOR"
 Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarını gayrimeşru gördüklerini belirterek, "ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları kesinlikle kabul edilemez. Salisbury olayında yaşananlarla ilgili Rusya’nın katılımına yönelik suçlamaları reddediyoruz." dedi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin, İngiltere’de eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi nedeniyle Rusya’ya yönelik açıkladığı yeni yaptırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü Peskov, "Bu tür kararlar, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan son görüşmedeki yapıcı havaya tezat bir durum oluşturuyor." diye konuştu.
Rusya’nın Salisbury’deki olaylara katılımına yönelik suçlamaları da reddeden Peskov, "Salisbury olayında yaşananlarla ilgili Rusya’nın katılımına yönelik suçlamaları reddediyoruz. ABD’nin bu konuda attığı kısıtlayıcı adımları gayrimeşru görüyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD ile yapıcı bir ilişki kurmaya yönelik adımlar atmaya devam edeceklerine işaret eden Peskov, "Rusya, ABD ile yapıcı bir ilişki kurulmasına yönelik umutlarını korumaya devam edecek. Bu yalnızca ülkelerimiz açısından değil, tüm dünyanın istikrarı ve güvenliği için de önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Skripal ve kızının İngiltere’de zehirlenmesi nedeniyle Moskova’ya uygulanacak yeni yaptırımların 22 Ağustos'ta yürürlüğe gireceği bildirilmişti.

Söz konusu yaptırımlar kapsamında ilk etapta Rusya’nın ihracatının ve finansman erişiminin kısıtlandığı ifade edilirken, Rusya’nın gelecekte kimyasal silah kullanmayacağına dair garanti vermemesi halinde Rus havayolu şirketi Aeroflot'un ABD'ye uçuşlarının engellenmesi dahil olmak üzere çok sayıda ek yaptırımın devreye gireceği belirtilmişti.


 

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Son Güncelleme: 09.08.2018 13:59
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