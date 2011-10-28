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Kraliyet Sarayı sular altında

Halkın güvenli bölgelere sevk edilmesine çalışılıyor

Kraliyet Sarayı sular altında

Halkın güvenli bölgelere sevk edilmesine çalışılıyor

28 Ekim 2011 Cuma 10:18
Kraliyet Sarayı sular altında
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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 400 kişinin hayatını kaybettiği selde, havaalanı ve Kraliyet Sarayı da sular altında kaldı. Halkın güvenli bölgelere sevk edilmesine çalışılıyor

Temmuz ayında başlayan ve giderek etkisini artıran muson yağmurları, Güney Asya ülkesi Tayland'da hayatı felç etti. Chao Phraya Nehri, yağışların etkisiyle yükselince, şimdiye kadar 360 kişi yaşamını

yitirdi. Ülke genelinde etkili olan su baskınları nedeniyle 100 bin kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı. 12 milyon nüfuslu kentteki halk, işyerleri ve evlerinin önüne kum torbaları dizerek su

baskınlarına karşı önlem almaya çalıştı. Sel suları Bangkok'un simgesi olan Kraliyet Sarayı'nı da etkilerken, sokaklardaki su seviyesi 12 santimetreyi geçti. Su seviyesinin artacağını açıklayan ve kent

sakinlerinin güvenli alanlara taşınmasını isteyen yetkililer, 5 günlük resmi tatil ilan etti. 

HAVAALANI KAPATILDI 
Halk, su baskınlarından korunmak için başkent Bangkok'tan daha güvenli olan Pattaya, Hua Hin ve Puket'e gitmeye çalışıyor. Ulaşım için otogarları dolduran Bangkok halkı, buralarda uzun kuyruklar

oluşturdu. Tren ve otobüslerde yer bulamayan Taylandlılar, geceyi de otogarlarda geçirdi. İç hat seferlerinin yapıldığı Dong Muang Havaalanı sel sularının altında kaldı, uçuşlar iptal edildi. Uçaklar

hangarlara çekildi. 3.5 metrelik duvarlarla sel sularına karşı önlem alınan uluslararası Suvarnabhumi Havaalanı'ndaki uçuşlar ise devam etti. Yetkililer hafta sonu su seviyesinin daha da yükseleceğini

belirterek, "Bu yılki en yüksek su seviyesine hazırlanıyoruz" açıklamasını yaptı. Hükümet selden zarar görenler için 10.5 milyar dolarlık bir bütçe ayırdığını açıkladı. Maliye Bakanı Tiraçai

Puyanatnaranubala, kötüye giden ekonominin, işletmelerin faaliyete geçmesi ile düzelmesini beklediklerini söyledi. Ülkenin turizm gelirleri de yağışlar nedeniyle iyice düşmüştü. 

Son Güncelleme: 28.10.2011 10:18
Anahtar Kelimeler:
TaylandSarayKraliyetHavalanı
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