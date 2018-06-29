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Kraliçesi II. Elizabeth ve eşi Prens Phillip'in Cinsel Hayatını Anlatan Kitap İngiltere'yi Karıştırdı

Kraliçe II. Elizabeth ve eşi Prens Phillip'in cinsel hayatı ile ilgili bilgiler içeren "Kraliçenin Evliliği" adlı kitap İngiltere'de şok etkisi yarattı.

Kraliçesi II. Elizabeth ve eşi Prens Phillip'in Cinsel Hayatını Anlatan Kitap İngiltere'yi Karıştırdı

Kraliçe II. Elizabeth ve eşi Prens Phillip'in cinsel hayatı ile ilgili bilgiler içeren "Kraliçenin Evliliği" adlı kitap İngiltere'de şok etkisi yarattı.

29 Haziran 2018 Cuma 23:47
Kraliçesi II. Elizabeth ve eşi Prens Phillip'in Cinsel Hayatını Anlatan Kitap İngiltere'yi Karıştırdı

Kraliçesi II. Elizabeth ve eşi Prens Phillip'in Cinsel Hayatını Anlatan Kitap İngiltere'yi Karıştırdı

Kraliçe II. Elizabeth ve eşi Prens Phillip'in cinsel hayatı ile ilgili bilgiler içeren "Kraliçenin Evliliği" adlı kitap İngiltere'de şok etkisi yarattı.

İngiltere'de yayınlanan bir kitapta Kraliçe Elizabeth ve Prens Phillip'in cinsel hayatına dair detaylar yer aldı. Büyük yankı uyandıran kitabın yazarı bilgilerin gerçek olduğunda ısrarcı olsa da konuyla ilgili kraliyetten henüz bir yorum gelmedi.

"TUTKULU CİNSEL HAYATLARI VARDI"

Kitabın yazarı Leydi Colin Cambell, kitabının "çeşitli güvenilir kaynaklara" dayandığını ve bunlardan birkaçının kraliyet ailesinin içinden olduğunu iddia etti. Kitaba göre, Kraliçe ve kocasının balayı ile başlayan ve uzun bir süre süren sağlıklı ve tutkulu bir cinsel hayatları vardı. Bu konuda, bir gizliliğin söz konusu olmadığı ve saraydakilerin detayları bildiği de eklendi. Prens bunu "sağlıklı bir hayata" işaret olarak yorumluyordu.

GÖRDÜĞÜ HER GÜZEL KADINA İLGİ GÖSTERİRDİ

Ayrıca, Prens Phillip'in gördüğü her güzel kadınla, hatta kitabın yazarı Leydi Colin'le bile, flört ettiği aktarıldı.Kraliçenin kocasının sadakatsizliği ile ilgili olarak kardeşi Prenses Margaret'a yakındığı da eklendi. Hoşuna gitmese bile, Kraliçe, eşinin karşı cinsten çok yakın olacağı bir arkadaş edinmesine izin verdi.

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