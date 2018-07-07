banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98734
ALTIN
184.596
DOLAR
4.5705
STERLİN
6.0758
EURO
5.3672
Konyalıoğlu teslim oldu
KONYALIOĞLU TESLİM OLDU
Para miktarı 406 bin TL oldu
PARA MİKTARI 406 BİN TL...
Polisiye Olaylar...
Polisiye Olaylar...
Alayköy ve İnönü'de yangın
ALAYKÖY VE İNÖNÜ'DE YANGIN
banner282
Flaş Haber
Para miktarı 406 bin TL oldu
Kapat

Kraliçe'nin Ziyaret Ettiği Kışlada Grup Cinsel İlişki Skandalı: Askerler İçeri Hayat Kadını Soktu!

İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in ziyaret ettiği askeri kışlada grup cinsel ilişki partisi verildiğini gösteren görüntüler ülkeyi karıştırırken, skandala ilişkin video Kraliçe'nin ziyareti esnasında internentte paylaşıldı.

Kraliçe'nin Ziyaret Ettiği Kışlada Grup Cinsel İlişki Skandalı: Askerler İçeri Hayat Kadını Soktu!

İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in ziyaret ettiği askeri kışlada grup cinsel ilişki partisi verildiğini gösteren görüntüler ülkeyi karıştırırken, skandala ilişkin video Kraliçe'nin ziyareti esnasında internentte paylaşıldı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 22:04
Kraliçe'nin Ziyaret Ettiği Kışlada Grup Cinsel İlişki Skandalı: Askerler İçeri Hayat Kadını Soktu!

Kraliçe'nin Ziyaret Ettiği Kışlada Grup Cinsel İlişki Skandalı: Askerler İçeri Hayat Kadını Soktu!

İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in ziyaret ettiği askeri kışlada grup cinsel ilişki partisi verildiğini gösteren görüntüler ülkeyi karıştırırken, skandala ilişkin video Kraliçe'nin ziyareti esnasında internentte paylaşıldı.

İngiltere'de bir kışlada kaydedildiği öne sürülen, dört asker ve bir kadının göründüğü cinsel ilişki partisinin görüntüleri ülkeyi karıştırdı. İşin ilginç tarafı ise skandalın patlak vermesinin hemen ardından Kraliçe Elizabeth'in kışlayı ziyaret etmesiydi.

BASIN, GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAYAMADI

İngiltere'deki The Dragoon Guards Leuchars Station askeri birliğinde çarpıcı bir skandal yaşandı. Ziyaret ve skandal İngiltere gündemine bomba gibi düştü. Videonun yayınlanamayacak düzeyde uygunsuz görüntüler içerdiği açıklandı.

GÖRÜNTÜLERDE DÖRT ASKER VE BİR KADIN VAR

Askerler tarafından gerçekleştirilen skandalın görüntüleri WhatsApp aracılıyla tüm askeriyeye yayıldı. Görüntülerde 4 asker ve bir kadın yer alıyordu. Askerler çıplak ve sarhoştu. Kadının ise bir hayat kadını işçisi iddia edildi. Video, birlikteki diğer askerler tarafından kaydedildi.

SARHOŞ CESARETİ İLE KADINI BİRLİĞE SOKTULAR

Askerlerin hafta sonu eğlencesine çıktığı ve dönüşte sarhoşluğun da cesareti ile kadını gizlice birliğe soktukları öğrenildi. Diğerleri müzik eşliğinde eğlenmeye devam ederken 4 adam ile kadın soyunmaya ve birlikte olmaya başladı.

GÖZALTINDA OLDUKLARI İDDİA EDİLİYOR

Videodaki askerlerin kimlikleri tanımlandı. Bir söylentiye göre, askerler dün gece birlikten atıldı. Bir başka söylentiye göre ise, askerler gözaltında tutuluyor. Söylentilerin çıkma sebebi ise Kraliçe II. Elizabeth'in birliğe ziyareti sırasında o askerlerin orada bulunmaması.

KRALİÇE ZİYARET ETTİ

Kraliçe II. Elizabeth, askeri birliği bugün ziyaret etti. Geçen haftalardaki hastalık durumundan dolayı yapamadığı ziyaretleri bu hafta seri bir şekilde gerçekleştirmeye başladı. Bugün ise The Dragoon Guards' Leuchars Station'ı ziyaret eden Kraliçe, askerler tarafından selamlandığı geçitten sonra, birliğin başındakiler ile görüştü. Kraliçenin skandaldan haberi olup olmadığı bilinmiyor.

Skandal açığa çıktıktan sonra, polisler tarafından herhangi bir suçun işlenip işlenmediğine dair olay incelenmeye başlandı. Polislere askerlerin de yardım ettiği öğrenildi. Polislerin incelemesi bittikten askerler incelemenin başına geçecek.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzel İngiliz Oyuncunun Küvette Çekilmiş Fotoğrafı Beğeni Yağmuruna Tutuldu
Güzel İngiliz Oyuncunun Küvette Çekilmiş Fotoğrafı Beğeni Yağmuruna Tutuldu
Avusturya Başbakan Yardımcısı'ndan Sert Çıkış: Erdoğan'a Oy Verenler Türkiye'ye Dönsün
Avusturya Başbakan Yardımcısı'ndan Sert Çıkış: Erdoğan'a Oy Verenler Türkiye'ye Dönsün
Dünya Kupasının Oynandığı Soçi'de Sel Krizi!
Dünya Kupasının Oynandığı Soçi'de Sel Krizi!
Ayetullah Humeyni'nin Torununun Ailesiyle Çektirdiği Fotoğraf İran'ı Karıştırdı
Ayetullah Humeyni'nin Torununun Ailesiyle Çektirdiği Fotoğraf İran'ı Karıştırdı
Amanda Cerny'den aşk pozu!
Amanda Cerny'den aşk pozu!
İsveç - İngiltere maçında güzeller geçidi
İsveç - İngiltere maçında güzeller geçidi
Japonya’da sel ve toprak kayması: 50 kişi hayatını kaybetti
Japonya’da sel ve toprak kayması: 50 kişi hayatını kaybetti
Suriye’de 6 ayda 2 bin 257 sivil katledildi
Suriye’de 6 ayda 2 bin 257 sivil katledildi
ABD ve Kuzey Kore arasında talep krizi
ABD ve Kuzey Kore arasında talep krizi
34 bin kişi incelendi: İşte cevizin önemli faydası
34 bin kişi incelendi: İşte cevizin önemli faydası

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim