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Kraliçe Marıe Antoınette'in Mektubu 224 Yıl Sonra X Işınıyla Okunabildi

Fransız Kraliçe Marie Antoinette'in üzeri karalanmış mektubu sonunda okunabildi.

Kraliçe Marıe Antoınette'in Mektubu 224 Yıl Sonra X Işınıyla Okunabildi

Fransız Kraliçe Marie Antoinette'in üzeri karalanmış mektubu sonunda okunabildi.

14 Ocak 2016 Perşembe 17:23
Kraliçe Marıe Antoınette'in Mektubu 224 Yıl Sonra X Işınıyla Okunabildi
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 Fransız Kraliçe Marie Antoinette'in üzeri karalanmış mektubu sonunda okunabildi.

Fransa'nın son Kraliçesi Antoinette'in, aile dostları İsveçli diplomat Axel de Fersen'e yazdığı mektupta üzeri karalanan paragrafın sırrı araştırmacılar tarafından aydınlatıldı.

Fransa Koleksiyonları Koruma Merkezi (CRCC), Kraliçe tarafından Fersen'e yazılan 4 Ocak 1792 tarihli 13 paragraflık mektubun karalanan son paragrafını X ışını yöntemiyle okumayı başardıklarını duyurdu.

CRCC'nin yayımladığı basın bildirisinde, Fersen ya da ailesinden birileri tarafından karalandığı tahmin edilen 4 satırlık son paragrafta "Delice sevdiğim sevgili arkadaşım sana tapmadığım bir an bile yok, bunu söylemeden (mektubu) bitirmeyeceğim" ifadesinin yazdığı kaydedildi.

Bu ifadelerin yasak bir aşka mı yoksa yakın bir dostluğa mı işaret ettiği ise henüz bilinmiyor.

XVI. Louis ile evli olan Antoinette, görkemli hayatı ve ölümüyle Fransız devriminin en unutulmaz isimleri arasında yer alıyor.

Antoinette, 37 yaşında Fransız Devrimi sırasında Paris'in sembollerinden Concorde Meydanı'nda giyotine idam edilmişti.

Antoinette'in hayatı çok sayıda filme ve kitaba konu oldu.

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