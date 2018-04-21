Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110932
ALTIN
175.082
DOLAR
4.0581
STERLİN
5.7098
EURO
4.9812
Sahilde ölü bulunan şahsa otopsi yapıldı
CESEDE OTOPSİ YAPILDI
Çavuşoğlu KKTC’den ayrıldı
ÇAVUŞOĞLU KKTC’DEN AYRILDI
Sahilde erkek cesedi bulundu
Son Dakika
SAHİLDE ERKEK CESETİ BULUNDU
Magandalar tutuklu yargılanacak
MAGANDALAR TUTUKLU YARGILANACAK
banner256
Flaş Haber
Sahilde erkek cesedi bulundu
Kapat

Kraliçe Iı. Elızabeth'in 92. Yaş Gününü kutluyor

Birleşik Krallık'ın en uzun süredir tahtta bulunan monarkı olan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 92. yaş gününü kutluyor.

Kraliçe Iı. Elızabeth'in 92. Yaş Gününü kutluyor

Birleşik Krallık'ın en uzun süredir tahtta bulunan monarkı olan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 92. yaş gününü kutluyor.

21 Nisan 2018 Cumartesi 14:10
Kraliçe Iı. Elızabeth'in 92. Yaş Gününü kutluyor

Birleşik Krallık'ın en uzun süredir tahtta bulunan monarkı olan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 92. yaş gününü kutluyor.

63 yıldır tahtta bulunan Kraliçe II. Elizabeth'in doğum günü dolayısıyla Birleşik Krallık genelinde etkinlikler düzenleniyor.

Geleneksel olarak her yıl biri gerçek, diğeri törensel olmak üzere iki kere doğum günü kutlayan Kraliçe, 21 Nisan 1926'da doğdu. 

Elizabeth, 6 Şubat 1952'de kraliçe olurken İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanını taşıyor.

Monarkın asıl doğum gününe ek olarak bir de törensel (9 Haziran) doğum günü kutlamasının 270 yıllık bir tarihi bulunuyor.

banner223

İlk kez 1748'de Kral 2. George’un asıl doğum günün kasım ayında kötü hava şartlarına denk gelmesi nedeniyle haziran ayında törensel bir doğum günü düzenlendiği biliniyor. Kraliyette bu gelenek halen devam ettiriliyor.

Kraliçe II. Elizabeth'in gerçek doğum gününü aile bireyleri ile geçirmeyi tercih ettiği bilinirken, gün içerisinde başkent Londra'daki Hyde Park, Windsor Park, Londra Kalesi'nden (Tower of London) top atışları yapılıyor.

II. Elizabeth, 2015'te 89 yaşındayken büyükannesi Kraliçe Victoria'nın en uzun süre tahtta kalma rekorunu kırmıştı.

 


Son Güncelleme: 21.04.2018 17:38
Anahtar Kelimeler:
İngiltereElizabeth92YaşGÜNÜ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB Kuzey Kore'nin nükleer ve kıtalararası balistik füze denemelerini durduracağı açıkladı!
AB Kuzey Kore'nin nükleer ve kıtalararası balistik füze denemelerini durduracağı açıkladı!
"Apple Hisseleri 2 Günde Yaklaşık Yüzde 7 Düştü"
"Apple Hisseleri 2 Günde Yaklaşık Yüzde 7 Düştü"
Hindistan'da Çocuk Tecavüzüne İdam Geliyor!
Hindistan'da Çocuk Tecavüzüne İdam Geliyor!
İran Nükleer Faaliyetlerine Yeniden Başlayabilir!
İran Nükleer Faaliyetlerine Yeniden Başlayabilir!
Trump'ın keyfi yerine geldi!
Trump'ın keyfi yerine geldi!
BM Koordinatöründen İsrail'e Tepki!
BM Koordinatöründen İsrail'e Tepki!
Filistinli bilim adamı Malezya'da suikasta uğradı
Filistinli bilim adamı Malezya'da suikasta uğradı
Önce arkadaş olup güvenini kazandı, bakın sonra ne yaptı…
Önce arkadaş olup güvenini kazandı, bakın sonra ne yaptı…
Yaşlı adamın kalbi striptize dayanamadı!
Yaşlı adamın kalbi striptize dayanamadı!
İran Ekonomi Dergisi Özal’ı Kapak Yaptı!
İran Ekonomi Dergisi Özal’ı Kapak Yaptı!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim