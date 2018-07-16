Köylüler yakınlarını yiyen timsahları birer birer öldürdü

Endonezya’nın Sorong bölgesindeki Aimas köyünde bulunan timsah çiftliğindeki bir timsah civardaki köylülerden birini öldürünce köylüler çiftliği bastı, 292 timsahı pala, çekiç ve baltalarla öldürdü.

TİMSAHLARA YEM OLDULAR

Yetkililerin Reuters’a verdiği bilgiye göre, katliamı tetikleyen olayda, 48 yaşındaki bir köylü hayvanlarına ot toplamak için timsah çiftliğine girdikten sonra, vahşi hayvanların saldırısında öldü.

KÖYLÜLER HAKLI OLDUKLARINI SAVUNDU

Ardından köylüler, timsah çiftliğini bastı. Köylülerden Enoas Barmala, timsahların öldürülmesini savunurken, “Bence bizim yaptığımız gayet doğruydu. Bu hayvanların köye bu kadar yakın bir yerde tutulması yanlış” dedi.

Aimas Karakolu Başkomiseri, Emiy Fenetyruma ise olayların aniden alevlendiğini anlatırken, “Biz durdurmaya çalıştık ama geldiğimizde olan olmuştu” açıklamasını yaptı.

Yeni Gine timsahlarının beslendiği çiftliğin, timsahları koruma amacıyla 2013 yılında ruhsat aldığı ifade ediliyor. Ruhat verilirken timsahların köylüleri rahatsız etmemesi şartının konduğu belirtiliyor.