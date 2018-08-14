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Kovulan FBI ajanı kendisi için bağış kampanyası başlattı

Kovulan FBI ajanı kendisi için bağış kampanyası başlattı

14 Ağustos 2018 Salı 06:57
Kovulan FBI ajanı kendisi için bağış kampanyası başlattı

ABD Başkanı Donald Trump aleyhinde mesajları ortaya çıktıktan sonra FBI'daki görevine son verilen eski FBI ajanı Peter Strzok, hukuki masraflarının karşılanması için internet üzerinden 150 bin dolarlık bağış kampanyası başlattı.
Strzok, GoFundMe adlı bağış toplama sitesi üzerinden başlattığı 150 bin dolarlık bağış kampanyasında, toplanan parayı kendini hukuki yollardan savunmak için kullanacağını belirtti.
Bağış kampanyasının açıklama bölümünde, "Peter, varlıklı bir lobici değil ve ününü kendi çıkarı için kullanmıyor. Bu nedenle önemli hukuki faturaları ödeyecek kadar cebi dolu değil." ifadelerine yer verildi.
Strzok, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Alınan bu karardan dolayı çok üzgünüm. Ülkeme hizmet etmek ve FBI'daki iyi insanlarla çalışmak benim için bir gururdu." ifadesini kullandı.
Peter Strzok'un, Trump karşıtı mesajlarının tespit edilmesi üzerine Rusya soruşturması özel yetkili savcısı Robert Mueller tarafından geçen yıl yaz aylarında görevden alındığı ortaya çıkmıştı.
Ayrıca Strzok'un Clinton soruşturmasında görevliyken söz konusu soruşturmada görevli başka bir FBI ajanının eşiyle evlilik dışı ilişki yaşadığı iddiaları ortaya atılmıştı.
Strzok'un avukatı Aitan Goelman, bu sabah yaptığı açıklamada FBI'da 21 yıldır çalışan müvekkilinin cuma günü öğlen saatlerinde görevine son verildiğini ve bunun kurumun işleyişine uymadığını belirtmişti.
ABD Başkanı Donald Trump da Twitter paylaşımında, "Ajan Peter Strzok FBI'dan kovuldu, nihayet. FBI ve Adalet Bakanlığındaki kötü oyuncuların listesi uzadıkça uzuyor. Strzok'un Cadı Avı görevinde olduğunu düşünürsek, (soruşturma) düşecek mi? Bu tam bir oyun. Gizli anlaşma yok, engel yok. Direneceğim!" ifadelerini kullanmıştı.
 

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Son Güncelleme: 14.08.2018 10:13
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