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Köstebek bakan'ı açıkladı

Deniz Feneri soruşturmasında kabinedeki bakanlardan biri olduğunu iddia ettiği 'köstebeği' açıkladı

Köstebek bakan'ı açıkladı

Deniz Feneri soruşturmasında kabinedeki bakanlardan biri olduğunu iddia ettiği 'köstebeği' açıkladı

13 Ekim 2011 Perşembe 10:37
Köstebek bakan'ı açıkladı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Konuşmasında Deniz Feneri Davası'na önemli bir yer ayıran Kılıçdaroğlu, günler önce açıklayacağını duyurduğu 'Köstebek Bakan'ı da açıkladı; "Köstebek bakan Beşir Atalay'dır."

CHP lideri, Deniz Feneri soruşturması kapsamında savcılık tarafından arama yapılması gereken yerlere Beşir Atalay'ın koruma müdürü ve Kırıkkale Belediye Başkanı tarafından önceden haber verildiği ve aramaya karşı uyarıldıklarını da iddia etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmadan satır başları şu şekilde;

"Yüzyılın soygununun üzerine yüzyılın örtüsü örtülmeye çalışılıyor. Almanya'daki savcılar Zahid Akman ve Zekariya Karaman'ı yolsuzluğun sorumlusu olarak gösterdi. Beşir Atalay'ın, Zahid Akman ve Zekeriya Karaman'la geçmişteki ticari ilişkisi tarafsızlığını etkilemez mi?

Ben bu soruları 21 Ekim 2008 yılında Meclis'te sordum. Ama bu soru önergesine bugüne kadar cevap verilmedi. 3 yıldır cevap veremediler.

14.10.2009 saat 22.33, İçişleri Bakanının koruma müdürü Kırıkkale Belediye Başkanını arıyor. Belediye Başkanı Veli Korkmaz.

Ardından bu kez Belediye Başkanı Korkmaz, Mustafa Çelik'i arıyor. Çelik, Kanal 7 yöneticilerinin de ortak olduğu Hayat TV'nin ortaklarından. Çelik, Deniz Feneri Davası nedeniyle öğrendiği arama kararını gerekli yerlere bildiriyor.

Savcı daha sonra sanıklara soruyor, "Arama kararını nasıl öğrendiniz?" İsmail Karahan: "Mustafa Çelik beni aradı. İşyerlerinde arama yapılacağını duyduğunu iletti. Çelik bana arama yapılacağını söyledikten sonra Zekeriya Karaman'a da bu bilgiyi vermiş."

İçişleri Bakanının koruma müdüründen gecenin bir saati başlayan ve İstanbul'da noktalanan; saatler ve saniyelerle tespit edilmiş bir yapı. Bu yapı tüyü bitmemiş bebenin cüzdanına göz dikmiştir.

Savcılar neden görevden alındı?

Köstebek Beşir Atalay'dır.

Kendisi İçişleri Bakanlığı koltuğunda otururken, kendi dernekler masasının 34 sayfalık raporunun gereğini neden yapmadı? Kim ona engel oldu?"

Son Güncelleme: 13.10.2011 10:37
Anahtar Kelimeler:
CHPKılıçdaroğluKemal
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