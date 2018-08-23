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Kosta Rika'da eski devlet başkanına görevi suistimal suçlaması

Kosta Rika'da eski devlet başkanına görevi suistimal suçlaması

23 Ağustos 2018 Perşembe 13:47
Kosta Rika'da eski devlet başkanına görevi suistimal suçlaması

ESKİ DEVLET BAŞKANI OSCAR ARİAS'IN BAŞKANLIĞI DÖNEMİNDE USULSÜZ ALTIN ARAMA RUHSATI VERDİĞİ İDDİA EDİLİYOR

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da eski Devlet Başkanı Oscar Arias hakkında, başkanlığı döneminde usulsüz altın arama ruhsatı verdiği gerekçesiyle görevi suistimal suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, eski Devlet Başkanı hakkında, 2006-2010 yıllarındaki ikinci başkanlık döneminde, selefi Abel Pacheco'nun altın madenciliği için ilan ettiği moratoryuma aykırı olarak, ülkenin kuzeyindeki Crucitas bölgesinde doğa koruma alanı olan bölgede altın arama ruhsatı verdiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Soruşturmaya konu olan proje arazi temizliği aşamasının ötesine geçmemesine rağmen doğa koruma alanı olan bölgedeki çok sayıda ağacın kesilmesine sebep olmuştu.

Proje hakkındaki şikayetleri değerlendiren yerel mahkeme daha önce arama ruhsatının usulsüz verildiğine hükmetmiş, bu yüzden Arias başta olmak üzere ilgili yetkililer hakkında soruşturma açılmasına karar vermişti.

Kosta Rika'da 1986-1990 ve 2006-2010 yıllarında iki dönem başkanlık yapan Arias, 1987'de, "Orta Amerika krizi" olarak adlandırılan, Orta Amerika ülkelerinin komünist ayaklanmalar ve iç savaş dalgasına girdiği çatışma sürecinde barış çabalarına yaptığı katkılar nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.
 

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Son Güncelleme: 23.08.2018 17:14
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