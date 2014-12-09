Kosova'da Yeni Hükümet Kuruldu

KOSOVA'DA 8 HAZİRAN'DA YAPILAN GENEL SEÇİMLERDE EN FAZLA OYU ALAN İKİ PARTİNİN ANLAŞMASI SONRASINDA SEÇİMLERDEN 6 AY SONRA YENİ HÜKÜMET KURULDU

KOSOVA DEMOKRATİK BİRLİĞİ (LDK) LİDERİ İSA MUSTAFA'NIN BAŞBAKANLIĞINDA KURULAN HÜKÜMETTE, 2008 YILINDAN BERİ BAŞBAKANLIK GÖREVİNİ YÜRÜTEN HAŞİM TAÇİ DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNİ ÜSTLENDİ

KOSOVA DEMOKRATİK TÜRK PARTİSİ (KDTP) GENEL BAŞKANI MAHİR YAĞCILAR DA YENİ HÜKÜMETTE YENİDEN KAMU YÖNETİMİ BAKANI OLDU

Kosova'da 8 Haziran'da yapılan genel seçimlerde en fazla oyu alan iki partinin anlaşması sonrasında seçimlerden 6 ay sonra yeni hükümet kuruldu.

Kosova Demokratik Birliği (LDK) ile Kosova Demokratik Partisi (PDK) arasında dün imzalanan koalisyon anlaşmasında uzlaşılan yeni bakanlar kurulu, Kosova Meclisi'nden güvenoyu aldı. Kosova Meclisi'ndeki 120 milletvekilinden 113'ünün katıldığı oylamada, 73 milletvekili "evet", 38 milletvekili "hayır" oyu kullanırken, iki milletvekili de çekimser kaldı.

LDK Genel Başkanı İsa Mustafa'nın başbakanlığında kurulan hükümette, Kosova'nın bağımsızlığını kazandığı 2008 yılından beri başbakanlık görevini yürüten PDK Genel Başkanı Haşim Taçi dışişleri bakanı ve başbakan yardımcılığı görevini üstlendi.

Yeni Başbakan İsa Mustafa ve bakanlar, Meclisten güvenoyu aldıktan sonra yemin ederek görevlerine başladı.

Bu arada, koalisyon ortağı "Sırp Listesi"ne yeni hükümette bir başbakan yardımcılığı ve iki bakanlık verildi.

Yeni Başbakan Mustafa, yemin töreninin ardından yaptığı açıklamada, yeni hükümetin Kosova vatandaşları için çalışacağını belirterek, kendilerine güvenerek oy verenlere teşekkür etti.

Yeni kurulan hükümette yer alan isimler ve görevleri şöyle:

Başbakan İsa Mustafa, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Haşim Taçi, Başbakan Yardımcısı ve Kültür Bakanı Kujtim Shala, Başbakan Yardımcısı Branimir Stoyanoviç, Yerel Yönetimler Bakanı Lyubomir Mariç, Geri Dönüş ve Topluluklar Bakanı Aleksandar Yablanoviç, Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanı Arsim Bajrami, Maliye Bakanı Avdullah Hoti, Diaspora Bakanı Valon Murati, Adalet Bakanı Hayredin Kuçi, Tarım, Ormancılık ve Kırsal Kalkınma Bakanı Memli Krasniqi, Avrupa Entegrasyonu Bakanı Bekim Qollaku, Ekonomik Kalkınma Bakanı Blerand Stavileci, Çevre ve Alan Planlama Bakanı Ferid Agani, İçişleri Bakanı Skender Hyseni, Sağlık Bakanı İmet Rahmani, Altyapı Bakanı Lutfi Zharku, Ticaret ve Endüstri Bakanı Hikmete Bajrami, Güvenlik Güçleri Bakanı Haki Demolli, Çalışma Bakanı Arban Abrashi, Devlet Bakanı Edita Tahiri, Devlet Bakanı Rasim Demiri.

Koalisyon anlaşmasının ardından dün de Kadri Veseli, Meclis Başkanlığı'na seçilmişti.