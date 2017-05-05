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05 Mayıs 2017 Cuma 13:14

Kosova'da Siyasi Kriz

Kosova'daki muhalefet partileri, hükümet hakkında Mecliste güven oylaması yapılmasını istedi.

Kosova'da Siyasi Kriz
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Priştine, 5 Mayıs 17 (.): Kosova'daki muhalefet partileri, hükümet hakkında Mecliste güven oylaması yapılmasını istedi.

Çoğunluğu muhalefet partileri Kosova İçin Girişim, Kosova'nın Geleceği İçin İttifak ve Kendin Karar Al Hareketinden oluşan toplam 42 milletvekilinin imzaladığı dilekçe Meclis Başkanlığına teslim edildi.

Kosova Anayasası'na göre, Meclis Başkanlığının beş günlük süre zarfında güven oylaması konusunu görüşmek üzere olağanüstü oturum düzenlemesi gerekiyor.

120 milletvekilinin bulunduğu Mecliste, hükümetin düşürülmesi için 61 milletvekilinin oyu gerekiyor.

Bu arada bağımsız 4, muhalefet partilerinde de 30 milletvekilinin bulunduğu Mecliste, iktidardaki koalisyonda yer alan partilerin bazı milletvekillerinin de güven oylaması talebine destek vermesi dikkat çekti.

(AA/GÖZ/GÜL)

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