Koruma polisinden duygulandıran hareket

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika gezisinde görevli bir polisin yere düşen bayrağı alması dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye Cumhurbaşkanı RECEP TAYYİP ERDOĞAN ZambiyaCumhurbaşkanıEdgar Lungu tarafından resmi törenle karşılandı.



Bu törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı korumakla görevli bir poliin yaptığını görenleri duygulandırdı.



BAYRAĞI YERDEN ALDI



Cumhurbaşkanlığı Koruma Timi Polis Özel Harekat(C.A.T TİMİ) polisi, resmi karşılamada Türk bayrağının dansçıların elinden düştüğü görünce hemen yerden kaldırdı.



O görüntüler sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.