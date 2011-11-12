Korsan Terörist Öldürüldü

Kocaeli'nde İzmit-Gölcük-Değirmendere arasında sefer yapan deniz otobüsü, dün akşam 18.30 sularında teröristler tarafından rehin alındı. 'Kartepe' isimli deniz otobüsünde mürettebatla birlikte 24 kişinin bulunduğu bildirildi. SAAT: 07:44 - Gemi kaptanının eşi Nihal Tunçel: Devletimizden Allah razı olsun; Kurtuldular hepsi



Kaçırılan deniz otobüsünün kaptanı Cumhur Tunçel'in eşi Nihal Tunçel de, eşinin ve diğer yolcuların kurtulmasının kendisini sevindirdiğini ifade etti.



Tunçel, deniz otobüsü kaçırıldıktan sonra eşiyle görüşme fırsatı bulduğunu aktararak, ''Devletimizden Allah razı olsun. Kurtuldular hepsi. Önce eşim sonra da bütün yolcular, sağlıkları yerinde. O yüzden mutluyum yani. Saatler geçmek bilmedi burada. Sağolsunlar hepsi çok yardımcı oldular, Valimiz, Belediye Başkanımız. Yani çok mutluyum söyleyecek bir şey bulamadım. Eşimle birkaç kez konuşma fırsatı buldum. Fakat sadece 'iyiyiz' dedi, sorularıma cevap vermedi. Yaklaşık 16 saat sürdü'' şeklinde konuştu.



SAAT: 07:30 - Olay yeri inceleme ekipleri gemiye çıkmak için hazırlık yapıyor



Düzenlenen operasyonun ardından rıhtıma gelen polise bağlı olay yeri inceleme ekipleri, Kartepe feribotunda inceleme yapmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor.



SAAT: 07:01 - Operasyonun ardından yolcular tahliye edildi



Kocaeli'de kaçırıldıktan sonra demirletildiği Silivri'de operasyon düzenlenen ''Kartepe'' adlı deniz otobüsündeki yolcuları tahliye edildi.



Operasyonun ardından eylemcinin üzerindeki düzenek, güvenlik güçlerince incelemeye alındı. Yolcular da deniz otobüsüne yaklaşan sahil güvenlik botlarına bindirilerek Silivri'deki limana getirildi.



Bazı yolcular ifadelerine başvurmak için polis minibüsleri ile merkeze götürülürken kendisini iyi hissetmeyen yolcuların ambuşansla sağlık merkezine götürüldükleri görüldü.



SAAT: 05:46 - İstanbul Valisi: Teröristin üzerinde bir 'düzenek' vardı



İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Silivri açıklarında ''Kartepe'' adlı deniz otobüsüne saat 05.35 itibarıyla operasyonun gerçekleştirilmesi için karar verildiğini belirterek, ''Operasyonun başlamasından çok kısa süre sonra gemiye çıkılarak eylemci ölü olarak ele geçirilmiştir. Eylemcinin terör örgütü mensubu olduğu net bir şekilde anlaşılmıştır. Eylemcinin üzerinde bir düzenek mevcuttur'' dedi.



SAAT: 05:46 - Gemiyi kaçıran terörist ölü olarak ele geçirildi



İzmit - Karamürsel arasında dün sefer yaparken kaçırılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 'Kartepe' adlı deniz otobüsüne operasyon düzenlendi. Gemiyi kaçıran terörist ölü olarak etkisiz hale getirildi.



İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in koordinasyonunda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliğince, sabah saatlerinde kaçırılan deniz otobüsüne yönelik operasyon gerçekleştirildi.



Silivri Selimpaşa açıklarında demirli halde bulunan gemiye yapılan operasyonda, terörist etkisiz hale getirildi.



Gemide 5'i kadın 18 yolcu, 4 mürettebat ile 2 stajyer bulunuyordu. Yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.