Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Korsan Terörist Öldürüldü

Bir deniz otobüsü, dün akşam 18.30 sularında teröristler tarafından rehin alındı.

Korsan Terörist Öldürüldü

Bir deniz otobüsü, dün akşam 18.30 sularında teröristler tarafından rehin alındı.

12 Kasım 2011 Cumartesi 08:04
Korsan Terörist Öldürüldü
banner238

Kocaeli'nde İzmit-Gölcük-Değirmendere arasında sefer yapan deniz otobüsü, dün akşam 18.30 sularında teröristler tarafından rehin alındı. 'Kartepe' isimli deniz otobüsünde mürettebatla birlikte 24 kişinin bulunduğu bildirildi. SAAT: 07:44 - Gemi kaptanının eşi Nihal Tunçel: Devletimizden Allah razı olsun; Kurtuldular hepsi

Kaçırılan deniz otobüsünün kaptanı Cumhur Tunçel'in eşi Nihal Tunçel de, eşinin ve diğer yolcuların kurtulmasının kendisini sevindirdiğini ifade etti.

Tunçel, deniz otobüsü kaçırıldıktan sonra eşiyle görüşme fırsatı bulduğunu aktararak, ''Devletimizden Allah razı olsun. Kurtuldular hepsi. Önce eşim sonra da bütün yolcular, sağlıkları yerinde. O yüzden mutluyum yani. Saatler geçmek bilmedi burada. Sağolsunlar hepsi çok yardımcı oldular, Valimiz, Belediye Başkanımız. Yani çok mutluyum söyleyecek bir şey bulamadım. Eşimle birkaç kez konuşma fırsatı buldum. Fakat sadece 'iyiyiz' dedi, sorularıma cevap vermedi. Yaklaşık 16 saat sürdü'' şeklinde konuştu.

SAAT: 07:30 - Olay yeri inceleme ekipleri gemiye çıkmak için hazırlık yapıyor

Düzenlenen operasyonun ardından rıhtıma gelen polise bağlı olay yeri inceleme ekipleri, Kartepe feribotunda inceleme yapmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor.

SAAT: 07:01 - Operasyonun ardından yolcular tahliye edildi

Kocaeli'de kaçırıldıktan sonra demirletildiği Silivri'de operasyon düzenlenen ''Kartepe'' adlı deniz otobüsündeki yolcuları tahliye edildi.

Operasyonun ardından eylemcinin üzerindeki düzenek, güvenlik güçlerince incelemeye alındı. Yolcular da deniz otobüsüne yaklaşan sahil güvenlik botlarına bindirilerek Silivri'deki limana getirildi.

Bazı yolcular ifadelerine başvurmak için polis minibüsleri ile merkeze götürülürken kendisini iyi hissetmeyen yolcuların ambuşansla sağlık merkezine götürüldükleri görüldü.

SAAT: 05:46 - İstanbul Valisi: Teröristin üzerinde bir 'düzenek' vardı

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Silivri açıklarında ''Kartepe'' adlı deniz otobüsüne saat 05.35 itibarıyla operasyonun gerçekleştirilmesi için karar verildiğini belirterek, ''Operasyonun başlamasından çok kısa süre sonra gemiye çıkılarak eylemci ölü olarak ele geçirilmiştir. Eylemcinin terör örgütü mensubu olduğu net bir şekilde anlaşılmıştır. Eylemcinin üzerinde bir düzenek mevcuttur'' dedi.

SAAT: 05:46 - Gemiyi kaçıran terörist ölü olarak ele geçirildi

İzmit - Karamürsel arasında dün sefer yaparken kaçırılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 'Kartepe' adlı deniz otobüsüne operasyon düzenlendi. Gemiyi kaçıran terörist ölü olarak etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in koordinasyonunda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliğince, sabah saatlerinde kaçırılan deniz otobüsüne yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Silivri Selimpaşa açıklarında demirli halde bulunan gemiye yapılan operasyonda, terörist etkisiz hale getirildi.

Gemide 5'i kadın 18 yolcu, 4 mürettebat ile 2 stajyer bulunuyordu. Yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son Güncelleme: 12.11.2011 08:04
Anahtar Kelimeler:
PKKTeröristDenizKorsanOtobüsü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim