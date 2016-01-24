Korkutan Virüs Avrupa'da



Brezilya'da 4 binden fazla çocuğun engelli doğmasına yol açan zika virüsüne İngiltere'de de rastlandı.



Kamu Sağlığı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kolombiya, Surinam ve Guyana'dan dönen 3 İngiliz vatandaşında zika virüsüne rastlandığı duyuruldu.

Açıklamada, zika virüsünün insandan insana geçmediğine vurgu yapıldı.

Orta ve Güney Amerika ülkelerinde ortaya çıkan zika virüsüne karşı henüz bir aşı geliştirilebilmiş değil.

Virüsün neden olduğu "mikrosefali", bebeklerde beynin yetersiz gelişmesine yol açıyor ve hayatta kalma şansını azaltıyor.

Virüsün en çok görüldüğü ülke olan Brezilya'da, Ekim ayından bu yana engelli doğan çocukların sayısı 4 bini aştı.

Son Güncelleme: 24.01.2016 17:28