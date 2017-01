Korkutan Uyarı! 200 Bin Kişi Ölebilir



Avrupa Çevre Ajansı, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda, iklim değişikliğinin etkilerinin bu yüzyıl sonunda iki katına çıkabileceği uyarısında bulunduIsı artışı nedeniyle yılda 200 bin kişi ölebilir, sel nedeniyle ortaya çıkacak hasarın maddi boyutu yılda 10 milyar doları geçebilirAvrupa Çevre Ajansı (AÇA), iklim değişikliğinin etkilerinin yüksek sera gazı salımının devam etmesi ve gerekli önlemlerin alınmaması durumunda bu yüzyıl sonunda iki katına çıkabileceği uyarısında bulundu.Merkezi Kopenhag'da olan ve Avrupa Birliği (AB) bünyesinde faaliyet gösteren AÇA tarafından yayımlanan, "Avrupa'da İklim Değişikliği, Etkileri ve Zaafiyetler 2016" adlı raporda, iklim değişikliğinin geçmişteki ve gelecekteki olası etkilerine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.İklim değişikliğinin etkilerinin giderek arttığı ve ciddi tehdit unsuru olmaya başladığının belirtildiği raporda, aşırı uçlarda seyreden hava koşulları ve deniz seviyelerinin yükselmesi nedeniyle Avrupa kıtasının daha sık ve yoğun ısı dalgaları, sel, kuraklık ve fırtınalara maruz kaldığı ifade edildi.İklim değişikliğinin Avrupa'daki ekosistem, genel refah düzeyi, insan sağlığı ve ekonomi üzerinde geniş çaplı etki göstermeye başladığına dikkat çekildi.AÇA'nın raporunda, 21. yüzyılda kutuplardaki buz tabakasının erimesiyle deniz seviyelerinin 50 santimetreye kadar yükselebileceği uyarısı yapıldı.Avrupa'nın kıyı kentlerinde 200 milyon kişinin yaşadığı, deniz seviyesinin yükselmesinin kıtadaki kıyı ülkelerinde sellerin artmasına neden olabileceği bildirilen raporda, yüksek ısınma olması durumunda Hollanda'da 21. yüzyılda deniz seviyesinin 1 metreye kadar yükselebileceği örneği verildi.Raporda, ortalama küresel hava sıcaklığının, düşük sera gazı salınımı senaryosunda 0,3 ile 1,7 derece artması beklentisi yer aldı. Sera gazı salımı yüksek olursa ısınmanın 2,6 ile 4,8 dereceye çıkabileceği tahmin edildi.Avrupa'da ise sıcaklığın küresel ortalamanın üstünde artması beklentisine yer verilen raporda, doğu ve kuzey Avrupa'nın en çok kış aylarında, güney Avrupa'nın da yaz aylarında ısı değişiminden etkileneceği öngörüldü.Avrupa'da 2006 ile 2015 yılları arasında sıcaklığın 1,5 derece arttığı bildirildi. Kıtanın 2003 yılından beri yazları aşırı sıcak hava dalgasına maruz kaldığı, bunun da yüksek ölüm oranları ve ekonomik etkileri olduğu ifade edildi. 2000 yılından beri Avrupa'da aşırı sıcaklar nedeniyle on binlerce kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı. Yüksek ısı dalgasının Avrupa'yı her iki yılda bir vurması beklenirken, en fazla etkilenecek bölgenin güney Avrupa olacağı tahmin edildi.Raporda, yüksek sera gazı salımının devam etmesi ve gerekli önlemlerin alınmaması durumunda iklim değişikliğinin etkilerinin bu yüzyıl sonunda iki katına çıkabileceği uyarısı yapıldı. Bu çerçevede ısı artışı nedeniyle her yıl 200 bin kişinin ölebileceği, sel nedeniyle ortaya çıkacak hasarın maddi boyutunun da yılda 10 milyar doları geçebileceği kaydedildi.Her yıl orman yangınlarından etkilenecek alanın 800 bin hektara çıkacağı, bundan etkilenecek kişi sayısının ortalama 150 milyon olacağı ve bu etkilerin yol açacağı refah kaybının yıllık 42 milyar avroya ulaşacağı tahmin edildi.AÇA üyelerinin 1980 ile 2013 yılları arasında iklim değişikliği nedeniyle oluşan anormal hava koşulları sonucu yaklaşık 400 milyar avro kaybettiği belirtildi. İklim değişikliğinin getirdiği etkilerin kıtada turizm ve ulaşımı da etkilediği hatırlatıldı.AÇA Başkanı Hans Bruyninckx rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "İklim değişiminin etkileri gelecek on yıllar boyunca devam edecek. Etkilerinin boyutu ise küresel anlaşmaların sera gazı salınımını kısıtlama konusundaki başarısına bağlı olacak." ifadesini kullandı.AÇA'nın Avrupa'da iklim değişikliğinin etkilerini değerlendiren raporu 4 yılda bir yayınlıyor. Dördüncüsü yayımlanan rapor, AB'nin 2013 AB Uyum Stratejisi çerçevesindeki ulusal ve uluslararası uyum stratejilerini ve planlarını inceliyor.Halihazırda 33 üye ülke ve 6 iş birliği yapan ülke ile faaliyetlerini sürdüren AÇA'nın üyeleri arasında Türkiye de bulunuyor.