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Korkunç Virüs! 22 Ülkeye Gitmeyin Uyarısı Geldi

Korkunç Virüs! 22 Ülkeye Gitmeyin Uyarısı Geldi

26 Ocak 2016 Salı 17:00
Korkunç Virüs! 22 Ülkeye Gitmeyin Uyarısı Geldi
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Korkunç Virüs! 22 Ülkeye Gitmeyin Uyarısı Geldi


Zika virüsünün Kanada ve Şili hariç Amerika kıtasındaki tüm ülkelerde etkili olabileceği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bölgesel kuruluşu Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO), batı yarı kürede Kanada ve Şili hariç en az 20 ülkede görülen Zika virüsünün özellikle Güney Amerika’da yayılmaya devam ettiğini duyurdu.

Brezilya’da salgın şeklinde ilk kez 2015 yılının mayıs ayında görülen Zika virüsünü taşıyan sivrisinek türü Aedes'in Kanada ve Şili hariç, Amerika kıtasındaki tüm ülkelerde görüldüğü kaydedildi.

DSÖ, geçen haftaki açıklamasında, 2010 yılından bu yana virüs riskinin 30 kat arttığını, Brezilya sağlık yetkilileri de ülkede virüs bulaştığı düşünülen 3 bin 893 kişi bulunduğunu bildirmişti.

Öte yandan, ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC), konuyla ilgili seyahat uyarısı yaptığı ülke sayısını 22'ye çıkardı.

ABD'deki Kadın Hastalıkları ve Jinekologlar Amerikan Koleji (ACOG) Başkanı Dr. Mark Defrancesco da yaptığı açıklamada, virüsün görülebileceği bölgelere hamile kadınların seyahat etmesinin tavsiye edilmediğini vurguladı.

Ayrıca, Batı Nil virüsü gibi sivrisinek yoluyla yayılan Zika virüsünü ABD'de bulaştıran sivrisineklerin Teksas, Florida ve New Jersey eyaletlerinin doğu kıyılarında görüldüğü açıklandı.

Hawaii'de, Brezilya'ya seyahat etmiş bir kadın geçen hafta, Zika virüsünün neden olduğu "sakat doğum" gerçekleştirmişti.

Zika virüsünden etkilenen kişiler için özel bir tedavi yöntemi ve virüs için bir aşı henüz bulunmuyor. Virüsün grip benzeri belirtileri olabileceği bildirilirken, virüsün bulaştığı kişide ateş, deride döküntü ve eklem ağrısının da görülebileceği kaydedildi. CDC'ye göre virüsten etkilenenlerin yüzde 80'nde hiçbir belirti görülmüyor.Uganda'nın doğusundaki Zika ormanından adını alan virüs, ilk defa 1947'de bu ormanda bulunan bir maymunda keşfedildi. 
Son Güncelleme: 26.01.2016 19:10
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