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Korkunç olay… Kendisini aldatan kocasının penisini kopardı

Tayland'da 40 yaşındaki kocasının kendisini aldattığını öğrenen kadın, kocası uyurken 30 santimetrelik bir satırla adamın penisini kopardı. 24 yaşındaki kadın adamın penisini camdan dışarı attı.

Korkunç olay… Kendisini aldatan kocasının penisini kopardı

Tayland'da 40 yaşındaki kocasının kendisini aldattığını öğrenen kadın, kocası uyurken 30 santimetrelik bir satırla adamın penisini kopardı. 24 yaşındaki kadın adamın penisini camdan dışarı attı.

03 Temmuz 2018 Salı 09:21
Korkunç olay… Kendisini aldatan kocasının penisini kopardı

Uluslararası basın, Tayland’da yaşanan korkunç olayı konuşuyor… Tayland’da yaşayan 24 yaşındaki Karuna Sanusan, Bangkok yakınındaki Sriracha kentinde korkunç bir saldırı gerçekleştirerek intikamını aldı.

24 yaşındaki Sanusan, 40 yaşındaki eşi Siripan’ın kendisini aldattığını öğrendi. Bir plan yapan ve 30 santimetrelik bir satır alan kadın kocası uyurken Siripan’a saldırdı. Adam uyurken 30 santimetrelik satır ile kocasının penisini koparan kadın daha sonra intikamını almak için elinde tuttuğu kanlar içindeki penisi camdan dışarı fırlattı.

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Acıyla uyanan ve kanlar içinde kalan Siripan’ın çığlıkları üzerine komşular güvenlik güçlerine haber verdi. Adam hastaneye kaldırılırken Sanusan gözaltına alındı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sokaktan topladıkları penis parçalarını buz dolu bir pakete koyduktan sonra Samitivej Sriracha Hastanesi’nde tedavi altına alınan adam ameliyata girdi. Fakat doktorlar, penisi operasyonla adamın vücuduna tekrar yerleştiremedi.

“ÖNCE BAŞTAN ÇIKARDIM”

Kamboçyalı kadın yaptığından dolayı pişman olmadığını söylerken, “Biz kocamla birlikte pazarda organik sebze satıyoruz. Bu olay olmadan önce onun bir ilişki yaşadığından şüphelendim çünkü sürekli kızlarla flört ediyordu. Gerçekten ilişki yaşadığını öğrenince çok öfkelendim ve bir plan yaptım. Satırı alıp ertesi günün sabahında onu baştan çıkardım. Penisini daha sonra kestim ve camdan attım” dedi.

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Taylandlı güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri, “Adam çok kan kaybetti ve şu an yoğun bakımda. Penisini eskisi gibi kullanamayacak zira penisi çok uzun süre sıcakta kaldığı için vücut kabul etmiyor. Hayatı boyunca penisini kullanamayacak” dedi.

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