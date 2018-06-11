banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95876
ALTIN
187.002
DOLAR
4.4811
STERLİN
6.0212
EURO
5.2957
Acil kan aranıyor
ACİL KAN ARANIYOR
Lefke’ye ateş düştü
LEFKE'YE ATEŞ DÜŞTÜ
Lefkoşa satıcı olduğumu bilir
LEFKOŞA SATIÇI OLDUĞUMU BİLİR
Araçda ve üzerinde uyuşturucu bulundu
ARAÇDA VE ÜZERİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU
banner282
Flaş Haber
Acil kan aranıyor
Kapat

Korkunç olay! Hamile kadın ile 4 yaşındaki kızına tecavüz etti!

Hamile bir kadına ve onun 4 yaşındaki kızına tecavüz eden adam, polisin müdahalesine rağmen sakinleşmeyen öfkeli vatandaşlar tarafından linç edilerek öldürüldü.

Korkunç olay! Hamile kadın ile 4 yaşındaki kızına tecavüz etti!

Hamile bir kadına ve onun 4 yaşındaki kızına tecavüz eden adam, polisin müdahalesine rağmen sakinleşmeyen öfkeli vatandaşlar tarafından linç edilerek öldürüldü.

11 Haziran 2018 Pazartesi 09:13
Korkunç olay! Hamile kadın ile 4 yaşındaki kızına tecavüz etti!

Kolombiya'da hamile bir kadına ve onun 4 yaşındaki kızına tecavüz eden adam, polisin müdahalesine rağmen sakinleşmeyen öfkeli vatandaşlar tarafından linç edilerek öldürüldü.

Kolombiya’nın Soledada şehrinde gerçekleşen olayda, Boca de Perro (köpek ağzı) lakaplı adam, hamile bir kadına ve onun 4 yaşındaki kızına tecavüz ettiği gerekçesiyle öfkeli kalabalık tarafından öldüresiye dövüldü. Polis olaya müdahale etse de tecavüzcü adamı kurtaramadı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adam orada can verdi.

SON ANLARI KAMERAYA ALINDI

“Boca de Perro” lakaplı adamın en az 4 kurbana tecavüz ile suçlanan seri tecavüzcü olduğu öğrenildi. Linç edilen adamın kanlar içindeki son anları vatandaşlar tarafından kameraya alındı.

banner277
POLİS ENGEL OLAMADI

Görüntülerde, öldüğü zannedilip bırakılan adam hareket edince kalabalıktan birinin “hala hayatta” diye bağırdığı, bunun üzerine harekete geçen kalabalığı durdurmak isteyen polisin havaya ateş açtığı ancak ellerinde demir çubuklar olan vatandaşların saldırısına engel olamadığı görüldü.

AİLESİ İSYAN ETTİ

Daha önce de hakkında tecavüz iddiaları olan adam dağlarda saklanıyordu.

Linç edilen adamın bir aile üyesi iddiaları reddederken, “O böyle bir şeyi hak etmedi. Bu insanlık dışı. Suçlamalar doğru bile olsa bu yapılanlar bir hayvana bile yapılamaz” dedi.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de 'Robot Hemşire ve Doktor Reformu' önerisi
İngiltere'de 'Robot Hemşire ve Doktor Reformu' önerisi
İtalya ve Malta’nın reddettiği mülteciler Akdeniz ortasında mahsur
İtalya ve Malta’nın reddettiği mülteciler Akdeniz ortasında mahsur
Doktorlar gidiyor robotlar geliyor!
Doktorlar gidiyor robotlar geliyor!
Irak'ta yangın sonrası 'yeniden seçim' tartışmaları
Irak'ta yangın sonrası 'yeniden seçim' tartışmaları
BM, İdlib’deki saldırıdan derin endişe duydu
BM, İdlib’deki saldırıdan derin endişe duydu
Irak'ın Kuzeyi ile Bestler-Dereler'de terör hedefleri vuruldu
Irak'ın Kuzeyi ile Bestler-Dereler'de terör hedefleri vuruldu
ABD'den Kanada Başbakanına 'cehennemde özel yeri var' tepkisi
ABD'den Kanada Başbakanına 'cehennemde özel yeri var' tepkisi
Göstericiler otobanları kapattı, 6 bin kamyon yolda kaldı: 135'ten fazla kişi öldü
Göstericiler otobanları kapattı, 6 bin kamyon yolda kaldı: 135'ten fazla kişi öldü
Kanada, Keyif Amaçlı Esrar Kullanımını Serbest Bıraktı
Kanada, Keyif Amaçlı Esrar Kullanımını Serbest Bıraktı
Almanya'da Korkunç Olay: Bir Saldırgan, Camiden Çıkan 5 Türk'ü Kamyonetle Ezdi!
Almanya'da Korkunç Olay: Bir Saldırgan, Camiden Çıkan 5 Türk'ü Kamyonetle Ezdi!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim