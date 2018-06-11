Korkunç olay! Hamile kadın ile 4 yaşındaki kızına tecavüz etti!

Kolombiya'da hamile bir kadına ve onun 4 yaşındaki kızına tecavüz eden adam, polisin müdahalesine rağmen sakinleşmeyen öfkeli vatandaşlar tarafından linç edilerek öldürüldü.

Kolombiya’nın Soledada şehrinde gerçekleşen olayda, Boca de Perro (köpek ağzı) lakaplı adam, hamile bir kadına ve onun 4 yaşındaki kızına tecavüz ettiği gerekçesiyle öfkeli kalabalık tarafından öldüresiye dövüldü. Polis olaya müdahale etse de tecavüzcü adamı kurtaramadı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adam orada can verdi.

SON ANLARI KAMERAYA ALINDI

“Boca de Perro” lakaplı adamın en az 4 kurbana tecavüz ile suçlanan seri tecavüzcü olduğu öğrenildi. Linç edilen adamın kanlar içindeki son anları vatandaşlar tarafından kameraya alındı.

Görüntülerde, öldüğü zannedilip bırakılan adam hareket edince kalabalıktan birinin “hala hayatta” diye bağırdığı, bunun üzerine harekete geçen kalabalığı durdurmak isteyen polisin havaya ateş açtığı ancak ellerinde demir çubuklar olan vatandaşların saldırısına engel olamadığı görüldü.

AİLESİ İSYAN ETTİ

Daha önce de hakkında tecavüz iddiaları olan adam dağlarda saklanıyordu.

Linç edilen adamın bir aile üyesi iddiaları reddederken, “O böyle bir şeyi hak etmedi. Bu insanlık dışı. Suçlamalar doğru bile olsa bu yapılanlar bir hayvana bile yapılamaz” dedi.