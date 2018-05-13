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Korkunç olay!

Oyuncak ayı 18 aylık bebeğin ölümüne neden oldu

Korkunç olay!

Oyuncak ayı 18 aylık bebeğin ölümüne neden oldu

13 Mayıs 2018 Pazar 09:09
Korkunç olay!

Dexy Leigh Walsh isimli, genç İngiliz anne, 18 aylık bebeğini yatağında ölü buldu. Dexy Leigh Walsh isimli talihsiz çocuğun, uyurken üzerine devrilen oyuncak ayı yüzünden uykusunda boğulduğu ortaya çıktı.

1 METRELİK AYININ ALTINDA NEFESSİZ KALDI

Annenin bebeği hayata döndürmek için çabalamasına rağmen küçük çocuk devasa oyuncak ayının soluğunu kesmesiyle yaşamını kaybetti. 23 yaşındaki anne, yatağın duvar ile arasında kalan boşluğu doldurmak için ayıyı bebeğin yanına koyduğunu söyledi. Anne odaya girdiğinde bebek yaklaşık 1 metre uzunluğundaki oyuncak ayının altında nefessiz şekilde yatıyordu.

CENAZESİNDE PEMBE BALONLAR UÇURDULAR

Acılı anne, “Oyuncağı yatağa koymasaydım belki sadece kırık bir kolu olacaktı ama kızım yanımda olacaktı” diyerek pişmanlığını dile getirdi. Küçük kızın cenaze töreninde pembe balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Son Güncelleme: 13.05.2018 09:13
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