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Korkunç olay! 15 yaşındaki çocuk PUBG yüzünden cinayet işledi

Rusya 15 yaşındaki bir çocuk, PUBG’yi gerçek hayata taşımak istediği için cinayet işledi.

Korkunç olay! 15 yaşındaki çocuk PUBG yüzünden cinayet işledi

Rusya 15 yaşındaki bir çocuk, PUBG’yi gerçek hayata taşımak istediği için cinayet işledi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 22:59
Korkunç olay! 15 yaşındaki çocuk PUBG yüzünden cinayet işledi

Alexey M. isimli 15 yaşındaki çocuk, 21 yaşındaki Daria Evdokimova adlı üniversite öğrencisi genç kadını, bir ATM'den para çektikten sonra bıçaklayarak öldürdü. Yakalanmasının ardından polis merkezine götürülen çocuk, merkezde alınan ifadesi sırasında cinayet sebebini açıkladı.

Moskovsky Komsomolets isimli yerel gazetenin aktardığına göre Alexey olayı şöyle anlattı: “Favori oyunum olan PUBG'deki senaryoyu tekrarlamak adına elime ekmek bıçağını alarak dışarı çıktım. Amacım onu öldürmek değildi. Böyle bir şey yapmayı düşünmüyordum; ancak içimden gelen bir ses, bunu yapmak zorunda olduğumu söyledi.” “Bir insanı öldürmenin nasıl bir duygu olduğunu merak ediyordum” diyen Alexey M, bu açıklamasıyla akıl sağlığının yerinde olmadığının sinyallerini verirken, talihsiz kadını bıçakladıktan sonra 30,000 rublesini alarak, kaçtığını anlattı.

Bölgede bulunan bir polis memurunun yaşananlara tanıklık ettiği söylenirken, olaya müdahale etmek isteyen memurun, Alexey'i gözden kaçırdığı aktarıldı. Çevredeki güvenlik kayıtları ve çocuğa ait olan cep telefonunun izlenmesiyle birlikte Alexey'in yerine ulaşıldığı söylendi. Polis ekiplerinin Alexey'in evde olduğunu tespit ettiklerini, eve baskın yaptıklarındaysa çocuğu sakin şekilde PUBG oynarken buldukları kaydedildi. 112 isimli haber sitesi, “Polis Alexey'i tutuklamaya geldiğinde, o favori oyununda birilerini öldürmeye devam ediyordu. Tutuklamaya direnmedi ve cinayeti hemen kabul etti” dedi.

Sorgusu sırasında bunu oyundaki senaryoyu tekrar etmek istediği için yaptığını söyleyen Alexey'in hikayesi birçok haber sitesine bu şekilde yansırken, PlayerUnknown's Battlegrounds oyununda bıçaklarla ilgili herhangi bir senaryo bulunmaması dikkatleri çekti. Oyunda bıçak bulmanın oldukça zor olduğunun altı çizilirken, cinayetin sebebinin PUBG'den çok Alexey'in akli dengesiyle alakalı olduğu dile getirildi.

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