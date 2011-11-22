Korkunç Kaza Ucuz Atlatıldı

Lefkoşa'da dün akşam saatlerinde meydana gelen kaza korkuttu. Kaza dün saat 17:30 sularında Kaymaklı'da Haydar Aliyev caddesinde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldi.

Kaza Anıl Dinletener yönetimindeki JF 880 plakalı aracın tali yoldan anayola dikkatsizce çıkması sonucu o esnada aşırı süratle gelen Sedat Çuval yönetimindeki DV 772 plakalı araca çarpması sonucu meydana geldi. çarpmanın etkisiyle savrulan DV 772 plakalı araç karşı istikametten gelen Güncan Candilek yönetimindeki JJ 223 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonucunda araçlarda hasar oluşurken şans eseri bu korkunç kazada yaralanan olmadı.

Kazanın etkisini bir süre üzerinden atamayan Anıl Dinletener gözyaşlarını tutamadı. Olay yerine gelen Lefkoşa Trafik Şubesi ekipleri sıkışan trafiği kontrol altına aldı.

Kazada olay mahali sakinleri yetkililerin bir önlem almasını isterken bir mahalle sakini de birileri ölmeden,buraya bir radar konulmasını istedi.